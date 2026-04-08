Как да се справиш, когато Путин и Тръмп те притискат: Формулата на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е трън в петата (и не само) на руския диктатор Владимир Путин от много години. Знаков е споменът още при разговорите по Минските споразумения и как Зеленски не си замълча пред Путин и искането му да има "самоуправление" на Донецка и Луганска област преди каквито и да е "наемници" (всъщност руски войници) да се изтеглят от двете области. Сега обаче има още една реалност – успешната обиколка на Зеленски в Близкия изток, която доведе до двустранни споразумения и то във военното дело с държави като Саудитска Арабия и Катар, но също и договорка с Турция и Сирия за износ на катарски газ към Европа и Украйна. През това време Путин се крие в бункера и рядко напуска Русия – откакто подпали пълномащабната война в Украйна:

Has Zelensky turned Putin’s worst nightmare into reality?



While Putin is afraid to leave Russia and has even reduced meetings with his own officials, Ukraine’s president is working on other diplomatic fronts.



After a tour of Middle Eastern countries, he recently visited Turkey… pic.twitter.com/YDGO54jtJB — NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2026

Векторите на геополитиката и важността да си силен

Действията на Зеленски безспорно имат една логика – изграждане на регионални мрежи за влияние, с които да се парира несигурността, идваща от (уж) най-големите съюзници на Украйна, като САЩ. Защото хора като Доналд Тръмп и антуражът му показват, че няма предвидимост в съюзническата подкрепа. Крещящ пример – американският вицепрезидент Джей Ди Ванс дойде в Унгария, за да обяви как украинското разузнаване се меси в изборите за нов парламент в Унгария, но също и в американските избори "по принцип". И това при положение, че целият първи президентски мандат на Тръмп беше в сянката на руската намеса в изборите в САЩ и множеството косвени данни за връзки на милиардера с Путинова Русия. "Нека бъда ясен - ние обичаме Европа, обичаме я" - лицемерието на Ванс като представител на сегашната американска власт е потресаващо очевидно след като именно Ванс беше клечката кибрит, която публично подпали скандала между Тръмп и Зеленски в Белия дом през зимата на 2025 година – ОЩЕ: Джей Ди Ванс размаха пръст на Европа и Украйна заради Орбан, докато унгарският лидер "мишкува" пред Путин (ВИДЕО)

JD Vance:



The European press asks: do Trump and Vance have something against Europe?



Let me be clear: we love Europe, we love it! pic.twitter.com/7AEFRgJqst — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Като проекция на сила прозвуча и предупреждението на говорителя на руското МВнР Мария Захарова към прибалтийските държави – да не дават въздушното си пространство на Украйна и оттам да минават украински дронове. Ще отговорим, ако това продължава, заяви Захарова, цитирана от ТАСС. Самият факт, че има такова предупреждение, е още един щрих как руснаците не могат да се справят с украинските далекобойни дронове и колко сериозен проблем почват да стават те за Кремъл – ОЩЕ: Сълзи и сополи в Русия: Украйна ни бие в дроновете, намаляват новите ни войници (ОБЗОР – ВИДЕО)

На този фон, заместник-ръководителят на украинската президентска администрация Павло Палиса, цитиран от РБК-Украйна, каза, че Русия планира да опита да разшири буферните зони в Северна Украйна (засега в Харковска и Сумска област) с офанзива и във Виница. Руснаците обаче в момента нямат необходимите ресурси за такова разширение – при над 300 убити и ранени руски войници за всеки завладян квадратен километър нова украинска земя. Володимир Зеленски вече представи актуализирани данни за руските военни загуби от изминалия месец: през март 35 351 руски военнослужещи са били убити или ранени. Това са потвърдени военни загуби, документирани на видеокадри. Числото е нов рекорд, след като през декември 2025 г. руската армия понесе загуби, възлизащи на 35 000 души. С други думи, руската армия е губила средно по 1140 войници (убити и ранени) на ден във всички сектори на фронта. Реалните загуби вероятно са дори по-високи, тъй като не всеки артилерийски удар или атака с дронове може да бъде прецизно документиран.

Същевременно, големи Z-канали в Телеграм като "Военен осведомител" се оплакват, че Starlink работи за украинските дронове на руска територия, но не и за руските. "Врагът в момента няма ограничения върху зоните на покритие на сателитната констелация Starlink над руска територия. Казано по-просто: SpaceX предоставя достъп до покритието на Starlink над руска територия изключително за военни цели и в интерес на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)", констатира каналът и твърди, че разполага с редица потвърждения за това, както и че зоната на покритие на Starlink в полза на Украйна е значително разширена. "Военен осведомител" се оплаква и, че сателитните терминали Spirit-030 не са равностойна алтернатива на Starlink и че руският видеоконтрол върху далекобойни дронове (поне 150 – 200 километра обхват) сега е много по-слаб, защото видеовръзката на Starlink е далеч по-качествена. Тоест, украинските оператори виждат много по-добре целта от руските, които дори действали нерядко "на сляпо".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За втори пореден ден има тенденция на увеличение на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база, но като цяло ситуацията е далеч от най-тежките на фронта в рамките на пълномащабната война досега. На 7 април са станали 170 бойни сблъсъка съгласно данните на украинския генщаб, с 20 повече спрямо 6 април. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 242 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е точно толкова, колкото и предишния ден. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3227 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 надолу. Руската армия е използвала 8625 FPV дрона, което с около 270 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Този път направлението от Торецк към Константиновка е най-горещо за денонощието – 32 руски пехотни атаки са станали там. В Покровското направление, което е югозападно от Константиновка, е имало 26 спрени руски пехотни атаки, като Мирноград е посочен сред местата на активни бойни действия. В съседното от юг на Покровското направление и северно от Гуляйполе Олександриевско направление са извършени 12 руски пехотни атаки. При Гуляйполе, Запорожка област, са станали 26 руски пехотни атаки. От направленията по-на север само в Славянското е имало малко повече атаки – 9.

Ukrainian 429th Achilles Brigade hits Russian AFV and assault group in Zaporizhzhia direction, using detailed reconnaissance and precise fire to neutralize advancing forces. #Ukraine pic.twitter.com/9jjBaRxbbB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2026

Както и вчера отбелязахме в предишния обзор (активна препратка има по-горе в текста), има геолокализирани видеокадри за украински успехи северно от Купянск и Южно от Вовчанск, в направлението към Велики Бурлук. Новото – ВСУ докладва за нова успешна контраатака при Амбарно. Като цяло обаче няма никакви особени промени на фронта, което личи от обзори както на украински военни канали в Телеграм, така и на руски като "Рибар" и "Два майора":

Ukrainian forces regained control near Ambarne in Kharkiv region following a counterattack, pushing Russian troops back from part of a salient on the Velykyi Burluk axis. The area had served as a foothold for Russian forces near the border before Ukrainian units forced them to… pic.twitter.com/Hhnd0Q5qDe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2026

Ukrainian Forces regained control of near Ambarne in the Kharkiv Oblast



According to DeepState maps, defenders from the 129th Separate Airborne Brigade liberated 5.7 square kilometers north of the village, in the direction of Melove and the Russian state border 📹 DeepState pic.twitter.com/YgTGK3Xgrb — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 6, 2026

В Лиманското направление, геолокализирани кадри на руски обстрел по нова украинска позиция показват лек украински напредък в центъра на Ямпол - югоизточно от самия Лиман. В това направление в последния половин месец руската сухопътна активност спадна много:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 176 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 120 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 146 дрона, съгласно сводката на украинските ВВС. На 12 места е имало удари от преодолели украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи. Масирана руска атака с дронове е имало в Одеса, нанесени са щети и е имало пожар на пристанището, като най-много са пострадали складови помещения, съобщава украинската спешна служба. В Харковска област руски дронове са удари гражданско предприятие, добавя службата в профила си във Facebook, без да уточнява кое и какво е предприятието. Руското военно министерство твърди, че тази нощ са свалени 73 далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия – ОЩЕ: Поредна серия: Куп взривове в Русия след атаки с дронове (ВИДЕО)