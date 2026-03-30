Как ЕС планира да накаже Унгария при нов мандат на Орбан?

Длъжностни лица от Европейския съюз обсъждат планове за действие в извънредни ситуации, в случай че партията на унгарския министър-председател Виктор Орбан спечели парламентарните избори на 12 април. Тогава управляващите от "Фидес" се изправят пред проевропейската опозиционна партия "Тиса" на Петер Мадяр и според социологическите проучвания ги очаква загуба. Но в ЕС се разглеждат пет различни варианта как блокът да постъпи в конкретни ситуации, ако Орбан все пак запази властта, съобщава Politico, позовавайки се на 10 дипломати от ЕС.

Квалифицирано мнозинство

Един от вариантите е да се разшири прилагането на гласуване с квалифицирано мнозинство в чувствителни области, които понастоящем изискват пълно единодушие от 27-те страни членки. Става въпрос за външната политика или определени елементи от дългосрочния бюджет на ЕС.

„Това е нещо, за което се борим така или иначе, независимо от конкретния случай: ако искате да реагирате бързо, се нуждаете от повече решения, взети с квалифицирано мнозинство“, коментира един от източниците на брюкселската медия.

Неведнъж на най-високо ниво в ЕС се е повдигала темата за гласуване в такъв формат, когато се вземат решения за външната политика и политиката за сигурност и отбрана, включително има такова предложение на топ дипломата на ЕС Кая Калас: За да няма повече орбановци: Топ дипломатът на ЕС предлага промяна в гласуванията (ВИДЕО).

Европа на различни скорости

Втори вариант, според четирима дипломати, е преминаване към Европа с различни скорости. Това би включвало по-широко използване на гъвкави формати, вариращи от неформални коалиции на желаещите до засилено сътрудничество между по-малки групи от държави.

Други дипломати обаче критикуват такива ограничени формати - според тях те трябва да останат изключения, а не да се превърнат в нова норма.

По-строги санкции срещу Унгария

Трета опция е налагането на по-агресивни санкции срещу Унгария, например задържане на средства от ЕС.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази мнение, че блокирането от Орбан на заема за Украйна на стойност 90 милиарда евро нарушава член 4, параграф 3 от Договора за ЕС, съгласно който страните членки са длъжни да осигуряват „искрено сътрудничество“.

Висш служител на Европейската комисия отбелязва, че прилагането на член 4, параграф 3 е възможно и може да доведе до финансови санкции.

Отнемане на правото на глас на Будапеща

Разглежда се и възможността за отнемане на правото на глас на Унгария в Съвета на ЕС. Отнемането на правото на глас на дадена държава обаче би изисквало подкрепата на останалите държави членки.

Словакия едва ли ще даде такова - нейният премиер Роберт Фицо е съюзник на Виктор Орбан.

Изключване на Унгария

Най-драматичният и най-малко реалистичен вариант е изключване на Унгария от ЕС. Досега никоя държава не е била изключвана от блока и въпросът остава табу.

Politico цитира дипломат, който се позовава на коментар, публикуван в юридически блог, разглеждащ възможността за преинтерпретиране на клаузата за излизане от ЕС (член 50, на който Обединеното кралство се позова, за да започне процеса "Брекзит") или други правни обходни пътища, за да се принуди Унгария да напусне.

Това е нереалистично, но е добър аргумент, смята неназованият източник. „Преди няколко години хората говореха хипотетично за този сценарий – сега той отново се обсъжда“, допълва дипломатът.

