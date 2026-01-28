За да няма повече орбановци: Топ дипломатът на ЕС предлага промяна в гласуванията (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Върховният дипломат на Европейския съюз Кая Калас призова за промяна в процеса на вземане на решения в ЕС по въпросите на външната политика и сигурността, за които тя отговаря. Става въпрос за промяна от гласуване с пълно единодушие от 27-те страни членки към вот с квалифицирано мнозинство. Единодушието забавя действията и позволява на отделни страни да използват ветото като средство за преговори, аргументира се бившият премиер на Естония.

Европейският съюз стана свидетел на редица примери, в които унгарският премиер Виктор Орбан - най-благоразположеният към Кремъл лидер на страна от ЕС - блокираше важни решения в подкрепа на Украйна.

"Европа може да бъде бавна. Единодушието означава, че невинаги можем да действаме с необходимата бързина. Разбира се, има политически различия между държавите членки. Това е напълно естествено. Но единодушието се използва от някои и като средство за преговори и не може ветото на една страна да определя политиката на другите. Трябва да сме в състояние да спечелим битката тази вечер и да сме готови утре", заяви Калас.

"НАТО трябва да стане по-европейска"

"Каква геополитическа роля искаме Европа да играе? Можем ли да създадем военни способности на ЕС, финансирани и притежавани от държавите членки? НАТО трябва да стане по-европейска, за да запази силата си. И за това Европа трябва да действа", смята още тя.

Калас заяви, че Европа вече не може да разчита на Вашингтон като основен център на тежестта. "Промяната продължава от известно време. Тя е структурна, а не временна. Никоя велика сила в историята не е изнасяла своето оцеляване навън и е оцелявала. Рискът от връщане към политиката на принуда и към свят, в който силата е право, е много реален", смята топ дипломатът на ЕС.

"Канадският министър-председател Марк Карни уцели в десетката в речта си в Давос: време е и Европа да свали табелата си", заяви Калас.

