За да няма повече орбановци: Топ дипломатът на ЕС предлага промяна в гласуванията (ВИДЕО)

Върховният дипломат на Европейския съюз Кая Калас призова за промяна в процеса на вземане на решения в ЕС по въпросите на външната политика и сигурността, за които тя отговаря. Става въпрос за промяна от гласуване с пълно единодушие от 27-те страни членки към вот с квалифицирано мнозинство. Единодушието забавя действията и позволява на отделни страни да използват ветото като средство за преговори, аргументира се бившият премиер на Естония.
Европейският съюз стана свидетел на редица примери, в които унгарският премиер Виктор Орбан - най-благоразположеният към Кремъл лидер на страна от ЕС - блокираше важни решения в подкрепа на Украйна.
"Европа може да бъде бавна. Единодушието означава, че невинаги можем да действаме с необходимата бързина. Разбира се, има политически различия между държавите членки. Това е напълно естествено. Но единодушието се използва от някои и като средство за преговори и не може ветото на една страна да определя политиката на другите. Трябва да сме в състояние да спечелим битката тази вечер и да сме готови утре", заяви Калас.
EU’s Kaja Kallas:— Clash Report (@clashreport) January 28, 2026
We should dare to consider the Q-word, meaning a gradual extension of qualified majority in common foreign and security policy. pic.twitter.com/J0n8HD7xLh
EU’s Kaja Kallas:— Clash Report (@clashreport) January 28, 2026
Europe can be slow. Unanimity means we cannot always act at the speed of relevance.
Of course, there are policy differences among member states. This is all natural.
But unanimity is also used by some as a bargaining tool, and it cannot be that one… pic.twitter.com/0UEXzJOiWV
"НАТО трябва да стане по-европейска"
"Каква геополитическа роля искаме Европа да играе? Можем ли да създадем военни способности на ЕС, финансирани и притежавани от държавите членки? НАТО трябва да стане по-европейска, за да запази силата си. И за това Европа трябва да действа", смята още тя.
EU’s Kaja Kallas:— Clash Report (@clashreport) January 28, 2026
We must be able to win the fight tonight and be ready tomorrow.
What geopolitical role do we want Europe to play?
Could we establish EU military capabilities financed and owned by the member states? pic.twitter.com/hT7yrBglxO
EU’s Kaja Kallas:— Clash Report (@clashreport) January 28, 2026
NATO needs to become more European to maintain its strength.
And for that, Europe must act. pic.twitter.com/XRi6efsoG7
Калас заяви, че Европа вече не може да разчита на Вашингтон като основен център на тежестта. "Промяната продължава от известно време. Тя е структурна, а не временна. Никоя велика сила в историята не е изнасяла своето оцеляване навън и е оцелявала. Рискът от връщане към политиката на принуда и към свят, в който силата е право, е много реален", смята топ дипломатът на ЕС.
EU’s Kaja Kallas:— Clash Report (@clashreport) January 28, 2026
Europe is no longer Washington’s primary center of gravity. The shift has been ongoing for a while. It is structural, not temporary.
No great power in history has ever outsourced its survival and survived.
The risk of a return to coercive power politics and… pic.twitter.com/fTsool2E2s
"Канадският министър-председател Марк Карни уцели в десетката в речта си в Давос: време е и Европа да свали табелата си", заяви Калас. Припомнете си какво има предвид тя: "Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО).