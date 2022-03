Как град Черновци в Украйна се готви за война (СНИМКИ)

Градът в последните дни е превърнат в тилна база на украинската съпротива. Тук се посрещат бежанци от източната част на страната и пак тук се произвежда оборудване за фронта - облекло, екипировка, лекарства, които веднага се изпращат на украинската армия. Фабрика, която доскоро е произвеждала дамски чанти, например, вече изработва бронежилетки.

В града патрулират тежковъоръжени полицаи и има вечерен час. Училищата са затворени, но магазините и транспортът работят. Тук пристигат много бежанци предимно от Киев и Харков, които престояват два-три дни, а после поемат към Румъния. Бежанците в огромната си част са жени, деца и възрастни хора - мъжете на възраст между 18 и 60 години трудно могат да напуснат Украйна освен ако не разполагат с паспорт на друга държава. Разрешава се да пресекат границата и на бащи на 3 или повече деца. Но в града има и стотици доброволци, които приготвят необходимите материали за отбраната на града. Учудващо, има и много жени, които избират да останат - не толкова да се бият с оръжие колкото да подпомагат украинската армия в тила или с информация.

Фабриката, която вместо дамски чанти вече произвежда бронежилетки

Същевременно на другия край на Украйна, в Чернигов, продължават тежките боеве, а градът е безмилостно разрушен. Министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба публикува вчера в Туитър снимка 500-килограмова руска бомба, паднала върху жилищна сграда, която по чудо не се е взривила. Много други бомби обаче са избили невинни мъже, жени и деца, пише той. "Помогнете ни да защитим народа си от руските варвари! Помогнете ни да затворим небето. Дайте ни бойни самолети", призовава той.

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL