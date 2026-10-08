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Как се свалят дронове: Примери с ВИДЕО от Украйна

08 октомври 2026, 8:37 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Как се свалят дронове: Примери с ВИДЕО от Украйна

Докато в България пак се чудим защо нямаме адекватен отговор на опасността от дронове - независимо дали идващи по въздух или по вода, в Украйна примерите как се свалят безпилотни машини се трупат един след друг - при това с видеокадри.

Поредната масирана руска комбинирана въздушна атака (с далекобойни дронове и ракети) основно срещу Киев от 7 октомври показа колко добро "лекарство" срещу далекобойни дронове клас "Шахед"/"Геран" са изтребители - МиГ-29 и F-16. Украинският президент Володимир Зеленски наскоро обаче каза, че боеприпасите за изтребителите са намалели значително и Украйна търси нови, особено някои видове ракети, включително с топлинно насочване - ОЩЕ: ВИДЕО: Украински МиГ-29 сваля най-модерната руска ракета-дрон "Бандерол"

Не само F-16 обаче - украински морски дрон свали руски далекобоен дрон "Шахед" ("Геран") с оръдейна кула. Видеозапис от станалото публикуваха украинските военноморски сили. Украинският морски дрон "Сарган 3000" е успял да свали "Шахед"-а с дистанционно управлявана оръжейна станция, монтирана на борда. "Сарган 3000" е оборудван с бойна станция "Протектор", произведена от норвежката компания Kongsberg. Морският дрон е част от украинския флот от 2026 година и е предназначен за патрулиране, разузнаване и бойни мисии.

С други думи: дрон в морето забелязва дрон в небето и открива огън по него, като го сваля - Още: Украйна за първи път свали руски реактивни дронове с роботизирани кули

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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