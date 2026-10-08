Как се свалят дронове: Примери с ВИДЕО от Украйна

Докато в България пак се чудим защо нямаме адекватен отговор на опасността от дронове - независимо дали идващи по въздух или по вода, в Украйна примерите как се свалят безпилотни машини се трупат един след друг - при това с видеокадри.
Поредната масирана руска комбинирана въздушна атака (с далекобойни дронове и ракети) основно срещу Киев от 7 октомври показа колко добро "лекарство" срещу далекобойни дронове клас "Шахед"/"Геран" са изтребители - МиГ-29 и F-16. Украинският президент Володимир Зеленски наскоро обаче каза, че боеприпасите за изтребителите са намалели значително и Украйна търси нови, особено някои видове ракети, включително с топлинно насочване - ОЩЕ: ВИДЕО: Украински МиГ-29 сваля най-модерната руска ракета-дрон "Бандерол"
A Ukrainian MiG-29 destroyed a Russian Geran-4 jet-powered drone head-on over Kyiv Oblast. The fighter flew directly through the fire and debris cloud created by the exploding drone after the interception. #Ukraine https://t.co/3jsr5G1slp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2026
Не само F-16 обаче - украински морски дрон свали руски далекобоен дрон "Шахед" ("Геран") с оръдейна кула. Видеозапис от станалото публикуваха украинските военноморски сили. Украинският морски дрон "Сарган 3000" е успял да свали "Шахед"-а с дистанционно управлявана оръжейна станция, монтирана на борда. "Сарган 3000" е оборудван с бойна станция "Протектор", произведена от норвежката компания Kongsberg. Морският дрон е част от украинския флот от 2026 година и е предназначен за патрулиране, разузнаване и бойни мисии.
С други думи: дрон в морето забелязва дрон в небето и открива огън по него, като го сваля - Още: Украйна за първи път свали руски реактивни дронове с роботизирани кули
🤖 This already looks like science fiction: a Ukrainian sea drone shot down a Shahed with a gun turret The Ukrainian Navy says an unmanned surface vessel, the Sargan 3000, destroyed a Russian Shahed-type attack drone using a remotely operated weapon station mounted on board. The Sargan 3000 is fitted with a Protector combat station made by Norway’s Kongsberg. The vessel entered service with the Ukrainian Navy in 2026 and is designed for patrol, reconnaissance and combat missions. So the setup is basically this: a drone at sea spots a drone in the sky — and opens fire on it.— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026