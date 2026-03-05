Любопитно:

Убитите ирански военни в новата война до момента: Оценката на Израел

Израел оценява, че от началото на войната с Иран на 28 февруари са убити над 3000 ирански войници и агенти на режима в Техеран. Числото е било представено по време на вътрешни дискусии за оценка на ситуацията и е било предадено на политическото ръководство на Израел, твърди местното издание Ynet. Счита се, че това е резултатът към момента от операция "Ревът на лъва" срещу Ислямската република, подпомогната от Съединените щати.

Припомняме, че Израел и САЩ ликвидириха и редица високопоставени фигури, включително върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, министъра на отбраната Азиз Насирзаде, Али Шамхани - секретар на Съвета за отбрана, Мохамад Пакпур - командир на Иранската революционна гвардия, Мохамад Ширази - ръководител на военния офис на Хаменей: Израел публикува списък с убитите висши служители на Иран, ключови военни фигури са ликвидирани.

Израел е поразил над 320 цели в Ливан при офанзивата срещу "Хизбула"

Междувременно Израел продължава ударите и срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" в Ливан. Откакто тя се включи в конфликта в понеделник, израелските военни са нанесли удари по над 320 цели в Ливан, 80 от които през изминалия ден, заяви на пресконференция говорителят на израелските въоръжени сили бригаден генерал Ефи Дефрин.

