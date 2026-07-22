Слънчевата светлина сега достига до нас за 8 минути, но тя вече на 170 000 години: Защо се случва това?

Всеки ден виждаме слънчева светлина и може да ни се струва, че Слънцето я е излъчило съвсем наскоро, като се има предвид скоростта на фотоните, която е 300 000 км/сек. Но всъщност светлината, която виждаме, е на възраст от няколко десетки хиляди години до 170 000 години, пише ScienceAlert.

Скоростта на слънчевата светлина

Скоростта на светлината е приблизително 300 000 км/с. Тоест, за една секунда светлинните частици, фотоните, изминават разстояние от 300 000 км. Но с тази скорост светлината се движи само във вакуум, тоест в почти празно пространство. За разлика от това, вътрешността на Слънцето, състояща се от водородна плазма, има сложна структура. Освен това светлината вътре в Слънцето не се движи по права линия и затова ѝ е нужно много време, за да излезе навън.

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На слънчевата светлина са необходими малко повече от 8 минути, за да измине 150-те милиона километра, които разделят Слънцето и Земята. Като се има предвид, че Слънцето има радиус от 695 700 километра, светлинните частици от ядрото на нашата звезда биха могли да достигнат повърхността на Слънцето и да се измъкнат за малко повече от две секунди, ако се движат по права линия, но това е невъзможно.

Като се има предвид, че радиусът на Слънцето е 695 700 километра, светлинните частици от ядрото на нашата звезда биха могли да достигнат повърхността на Слънцето за малко повече от две секунди и да се измъкнат, ако се движат по права линия, но това е невъзможно.

Пренасят слънчевата светлина под земята

Слънцето се състои от плазма - вид течност, състояща се от заредени частици - протони и електрони. Тези частици постоянно абсорбират фотони и след това ги излъчват обратно. В същото време траекторията на фотоните вътре в Слънцето наподобява движението на топка за пинг-понг. Тоест, частиците светлина се движат нагоре, надолу и настрани и в крайна сметка излитат от нашата звезда.

Това движение на фотоните се нарича случайно блуждаене, а продължителността му зависи от плътността на плазмата. Както показват изчисленията, това движение на фотоните води до факта, че светлината пътува в дълбините на Слънцето от няколко десетки хиляди години до около 170 000 години. И едва след това светлината преодолява 150 милиона километра до нашата планета.

Действителната възраст на всеки отделен фотон не може да бъде определена, но във всеки случай слънчевата светлина, която виждаме и преживяваме всеки ден, е много стара. Част от светлината, достигаща до Земята сега, е започнала своето пътуване, когато неандерталците са изчезнали, а част от светлината е започнала своето пътуване, след като Homo sapiens, или интелигентните хора, са се появили в Африка сравнително наскоро в историята на Земята.

Междувременно стана ясно, че учени са открили, че Слънцето съдържа 55% повече сребро, отколкото се смяташе досега. Това откритие разрешава дългогодишна мистерия за Слънчевата система.

Тъй като Слънцето се използва като еталон за изучаване на други звезди, разбирането на точния му химичен състав е от голямо значение за астрономите. То помага на учените да сравняват различни звезди и да разберат по-добре как Млечният път и другите галактики са се променяли с течение на времето.

Слънцето е почти изцяло съставено от водород и хелий, като само 1,5% от масата му е съставена от по-тежки елементи като въглерод, желязо и сребро. Тези елементи обаче предоставят ценни насоки за историята на космоса. Тежките елементи се образуват в звезди и по време на звездни експлозии, известни като свръхнови, и стават част от нови поколения звезди и планети.

Откритието помага за разрешаването на мистерия, която озадачава астрономите от години. Те открили, че количеството сребро, измерено в Слънцето, е много по-малко от количеството, открито в някои от най-старите метеорити в Слънчевата система.

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