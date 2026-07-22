Вучич не иска да го наричат ​„Путин от Тему“, сравни се с Радев

"Румен Радев също беше президент, след което стана министър-председател“, отговори сръбският президент Александър Вучич на забележките на опозицията, че е като „Путин от Тему“, както го нарече лидерът на Партията за свобода и справедливост в Сърбия Борко Стефанович, съобщи македонското издание "Рацин", позовавайки се на медии от Белград. Вучич, който е лидер на Сръбската прогресивна партия, обясни, че сръбското правителство, водено от премиера Джуро Мацут, вероятно първо ще подаде оставка. След това той ще свика избори за членове на Народното събрание (парламента) и едва след това самият той ще се оттегли от поста президент на Сърбия.

Припомняме, че нещо подобно направи руският диктатор Владимир Путин преди години, когато конституцията не му даваше да се кандидатира отново и той зае поста министър-председател.

Вучич иска да бъде избран чрез избори

Той обясни, че в момента има възможност правителството и той да подадат оставка и след два дни Народното събрание да го избере за министър-председател, ако има мнозинство в парламента.

"Такава възможност съществува, но за мен не е опция. Няма да си дам позиция, за която не съм получил глас от народа. Въпреки че всичко това е по закон, въпреки че е напълно законно и легитимно, няма да го направя. Когато и ако поискам глас от народа за тази позиция, едва след като го получа, евентуално бих могъл да стана министър-председател“, подчерта Вучич пред проправителствената телевизия „Пинк“. ОЩЕ: "Чака ме Шкодата ми": Вучич очерта плана си за оставка