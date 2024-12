Какво правите? Критиките към украинския щаб заради Курахово и Покровск се множат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предните части на руската армия, напредващи от север на юг към село Успеновка, вече са в северните покрайнини на населеното място. И въпреки това, наши части продължават да държат позиции в отбрана в село Хановка – понякога не разбирам логиката на решенията на украинското военно командване. Това е абсолютна глупост – така украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, даде мнение в личния си профил във Facebook за едно от най-горещите направления на фронта в Украйна, а именно – южния фланг на Кураховското направление.

Селата Успеновка и Хановка се намират в затварящ се от руснаците джоб на юг от град Курахово (КАРТА). Според популярния украински телеграм канал Deep State, ситуацията при Успеновка си е "торба" - оперативно обкръжение на украинските части, защото руснаците имат възможност макар да не са превзели Успеновка, да маневрират в откритото пространство на изток към Хановка и да завършат обкръжението на украинските части там – пълна глупост от страна на украинското командване, както заяви и Машовец. Той вече на два пъти прави обширни анализи как руската армия е изпуска възможност да затвори голям котел в Кураховското направление, с помощ от юг, откъм Времеевското, защото руското военно командване е преценило да хвърли повече сили в Покровското направление и сега руснаците в Кураховското и Времеевското направление нямат достатъчно ресурс за голяма маневра, вместо това изпълняват отделни тактически задачи и опитват да овладеят няколко джоба един след друг, включително този при Успеновка. Украинският оператор на военни дронове Станислав Бунятов, който е част от батальона "Айдар", също говори за критична ситуация точно в този участък на фронта: Популизъм: Тръмп-директорът на ФБР си точи зъбите за Зеленски (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Нещата в Успеновка наистина са гадни, какво им е в главата на висшите чинове, как смятат да измъкнат хората от тази торба, защото всъщност преминаването в отстъпление оттам е през сива зона ... трябваше да измъкнат хората отдавна или да организират по-рано атаки за отблъскване на руските кърлежи по фланговете", пише известният украински телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс.

Воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади продовжують знищувати росіян на Курахівському напрямку, Донеччина pic.twitter.com/UOqc8RPtqx — Мисливець за зорями (@small10space) December 12, 2024

На този фон, главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски пак повтори как Покровското направление било най-трудното и че се работи да се вземат "нетрадиционни мерки". Какви точно, не е ясно – "Офицер+" написа рано тази сутрин, че няколко малки руски щурмови групи са били локализирани и унищожени вече в границите на самия град Покровск. Още от вчера сутринта различни източници, включително украински и руски, посочиха, руската армия вече има позиции на около 3 километра южно от град Покровск, откъм село Шевченко (КАРТА). Известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди в свой дневен обзор, че украинците са взривили един от мостовете към Покровск и описва ситуацията в Шевченко и Новотроицко като динамична – особено в Новотроицко има близък бой между украинска и руска пехота, по данни на канала, който отрича, че имало унищожени руски щурмови групи в самия Покровск. Внимание на ситуацията обърна и The New York Times – с вече познат от други източници анализ как от юг руснаците опитват да излязат във фланг на града, за да приложат вече позната тактика с опит той да бъде обкръжен, а не да има фронтални боеве. И точно както напоследък Вашингтон налага позиция, че Украйна има нужда на първо място от повече войници, The New York Times пише, че руснаците напредват в Донецка област в най-бързия темп от средата на 2022 година насам (според един от OSINT анализаторите Емил Кастехелми, от септември до ноември Русия е овладяла около 1100 квадратни километра украинска територия, повечето в Донецка област и прогнозира, че още около 500 квадратни километра ще паднат до края на годината), заради липсата на достатъчно войници от украинска страна, които да окажат по-ефективна съпротива. Падането на Покровск и Курахово ще значи пълно овладяване на южната половина на Донецка област, добавя The New York Times.

Дневните числа за войната в Украйна

Жестока интензивност на боевете на фронта в Украйна – трети пореден ден с над 200 бойни сблъсъка, този път за 12 декември са 210 или 7 повече на дневна база. Рязко увеличение и на руските авиобомби – 69 или почти троен ръст на дневна база, от които 18 в Курска област, но все пак далеч под нивото от 100-150 на ден, което беше редовно преди САЩ да свалят ограниченията пред Украйна за използване на американски балистични ракети ATACMS. И още – почти 4200 изстреляни от руската армия снаряда т.е. увеличение със 700 на дневна база, но отново по-далеч от редовното ниво от над 5000 дневно от края на лятото и първата половина на есента на тази година.

Украинският генщаб посочва Кураховското направление като най-горещо – 51 отбити руски пехотни атаки там, още 31 са руските пехотни атаки в спомагателното за Кураховското направление от юг Времеевско направление. 47 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление според украинската официална статистика, още 22 е имало в Лиманското направление, а в Курското направление – 21.

Добри новини от Купянското направление - геолокализирани видеокадри показват, че украинската армия си е върнала село Копанки, с което ще се затруднят опитите на руската армия да излезе на източния бряг на река Оскол от този участък на фронта. Наблизо, в района на Колесниковка и Крухляковка руската армия извърши нова атака с бронирана техника, но неуспешна:

🔥Soldiers from the 92nd Separate Mechanized Brigade "Achilles" demonstrated a spectacular repulsion of an enemy mechanized assault involving eight armored vehicles in the Kupyansk direction. Notably, an enemy T-80 tank was destroyed.https://t.co/xy4humc8ju pic.twitter.com/fLyjVE2CsS — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 12, 2024

В Курска област боевете също са особено жестоки. Руското военно министерство обяви официално, че село Дарино, на югоизточния фланг на Кореневска община, пак е в руски ръце, както и Новоивановка - ВИДЕО, 18+ от кървавите боеве там. В последните два месеца постоянно имаше данни, че в района около двете села ту руснаците, ту украинците вземат надмощие. В руското военнопропагандно телеграм пространство има оценки, че много бавният руски напредък към Гуево - от изток на запад откъм Плехово, Суджанска област, означава, че Суджа скоро няма да може да бъде атакувана и евентуално превзета от руската армия. ВСУ има позиции и удържа в Мартиновка и Погребки, затова и няма как руските части да успеят по-бързо, гласи въпросната оценка, според която обаче до 20 януари, 2025 година т.е. датата на встъпване в длъжност като следващ президент на САЩ на Доналд Тръмп, руската армия може да е овладяла Покровск:

Location 1:51-1:52: at the Psel river southeast of Kurilovka (Куриловка), Kursk Oblast, Russia at 51.13081, 35.28239 https://t.co/lyqR07aC1Y @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

Shelling filmed by the 61st Mechanized Brigade of Ukraine. pic.twitter.com/fRx9xgjo5e — blinzka (@blinzka) December 12, 2024

Новини, свързани с войната в Украйна

Китай и Индия продължават с политиката си на успешен баланс в техен интерес между Запада и Русия – двете азиатски държави се възползват отлично от войната в Украйна за своя изгода, коментира ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Китайският президент Си Дзинпин прие бившия руски президент и премиер, настоящ зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев и му даде трибуна пак да отправи руския призив за мир в Украйна – давате 20% от земята си и оттам насетне почваме да говорим, като ще трябва да останете извън НАТО завинаги. Медведев пак засегна и темата с етикет "да урегулираме нов световен ред" със Запада, за има мир в Украйна, но Си поиска от Русия да е по-сдържана с войната, което пак е на думи: Си Дзинпин скръцна със зъби на Медведев: Напрежението в Украйна трябва да се намали

Междувременно Индия подписа историческа сделка за доставка на руски петрол – 10 млрд. долара годишно. Това стана на фона на данни, че Индия вече обръща внимание повече към западно оръжие за подсилване на отбранителния си сектор, само че излезе и информация как Русия опитва да ѝ продаде две военни фрегати от проект "Зоря", защото не може да ги завърши, понеже за целта трябват произвеждани в Украйна двигатели: Роснефт и Reliance се споразумяха за най-голямата доставка на петрол между Индия и Русия

Руският диктатор Владимир Путин награди със „Златна звезда“ един от най-гнусните руски пропагандисти, Евгений Поддубни. Този награда не беше давана от Втората световна война. Отделно, създателят на „Рибар“ Михаил Звинчук получи нова награда от Путин - орден за заслуги към отечеството втора степен: Видният руски пропагандист Поддубни е жив, но тежко ранен (ВИДЕО).