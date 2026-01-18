Калас: Новите американски мита са в полза на Китай и Русия

Остра реакция предизвика заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови тарифи на 8 съюзници, които се противопоставят на предложеното от него анексиране на Гренландия.

Митата, наложени от САЩ на европейските съюзници, вредят на просперитета от двете страни на Атлантика и облагодетелстват Китай и Русия. Това заяви върховният представител на Европейския съюза за външната политика и сигурността Кая Калас.

"Китай и Русия са единствените, които имат полза от разногласия между съюзниците", написа Калас в отговор на заканата на Тръмп да наложи мита на европейските държави, несъгласни с американското анексиране на Гренландия.

"Опасна низходяща спирала"

На този фон за "опасна низходяща спирала" в отношенията със САЩ предупредиха и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща. Те посочиха, че "Европа ще остане единна, координирана и решена да защитава суверенитета си".

В същото време кипърското ротационно председателство на Евросъюза свика за днес в 18:00 часа спешна среща в Брюксел на посланиците на 27-те страни членки, които трябва да координират общ отговор на заплахите на Тръмп.

Източник: Getty Images

Американският президент обяви, че от 1 февруари САЩ ще обложат с мита от 10% вноса от 8 европейски страни заради противоречията около Гренландия. По думите му ако не бъде постигнат консенсус за продажба на Гренландия, от 1 юни митата ще скочат на 25%, предаде БНР.

В САЩ обаче решението се приема спорно. Лидерът на малцинството в Сената на Съединените щати - демократът Чък Шумър обяви, че ще внесе законопроект за блокиране на този ход, който по думите му ще нанесе още по-големи щети на американската икономика и Европа.

Министърът на минералните ресурси в гренландското правителство Наая Натаниелсен приветства реакцията на европейските страни, засегнати от новите митнически заплахи на Доналд Тръмп.