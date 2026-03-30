Камъчетата, които клатят каруцата на Путин: Интернет, руски студенти и ПВО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"WhatsApp умря, Телеграм ще умре в следващите дни, MAX расте, така че всичко е наред". Думите са на Михаил Осеевски, президент на "Ростелеком". Те обаче са само един малък показателен щрих на поредния епизод от сериала "Разпад на Путинова Русия". Конкретно става въпрос за налагано от Кремъл ограничение на инструментите за по-свободна комуникация и Интернет в Руската федерация:

Rostelecom’s chief says WhatsApp is dead, Telegram will die in the coming days, and MAX is growing, so everything is fine. pic.twitter.com/5oBEsGyHlz — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026

Думите Осеевски са от почивните дни, но днес, 30 март, вече се вижда как расте MAX – мобилното приложение, в което значителен дял има братовчед на руския диктатор Владимир Путин т.е. ясно е къде е контролът. Расте единствено кривата за проблеми в работата на MAX – ОЩЕ: Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО)

Заради готвеното пълно спиране на Телеграм в Русия, вчера (29 март) имаше опити за протести. Най-същественият беше в Москва, на "Блатния площад", имаше протести и в Санкт Петербург – на площад "Ленин", както и в Екатеринбург – там нямаше арестувани според руската опозиционна платформа "Медиазона", в Мурманск и във Воронеж, където протестира на практика 1 човек и той беше задържан. В Москва бяха арестувани най-малко 14 души, по данни на руския правозащитен проект ОВД-Инфо, който е обявен за чуждестранен агент в Русия, а в Санкт Петербург и Мурманск руската милиция бързо постави метални заграждения на местата, където трябваше да има протести и прекъсна в зародиш недоволството. Един от арестуваните в Москва е обвинен в дребно хулиганство – той се казва Владислав Азарочник, предаде руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който цитира съобщение в Телеграм на адвоката на Азарочник – Оскар Черджиев. Азарочник е предал на адвоката си, че е бил бит от руската милиция, а друг арестуван – Артур Вагнер, е бил също бит, докато не каже, че леля му Екатерина, също арестувана, го принудила да дойде на протеста. Той също така твърди, че банковата му карта е била открадната в полицейското управление. А общото основание за забрана на протестите е познато – имало ограничителни мерки против Ковид. Интересното е обаче, че тръгнаха спекулации, че нарочно властови кръгове в Русия са инициирали блокиране на Интернет с надеждата за по-мащабни протести, които най-после да накарат Путин да спре войната в Украйна:

In Russia, attempts to hold protests against internet restrictions failed



In Moscow, several dozen people tried to gather at Bolotnaya Square, but security forces blocked access and quickly dispersed the crowd. In Saint Petersburg and other cities, protest sites were cordoned… pic.twitter.com/FbAvLRO9eB — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026

Muscovites are “rebelling” over the internet shutdown, though this “protest” looks more like a walk. Still, people are already getting packed into police vans at Bolotnaya Square. https://t.co/iUcQyD0C25 pic.twitter.com/Uwlr1WYoYH — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026

"Мисля, че е невъзможно да ограничим Интернет. Това е и технологично сложно, и политически неправилно" - думи на Путин, само че отпреди 15 години. При това гарнирани с разсъжения как през Интернет могат да се предлагат алтернативни идеи за решаване на проблеми и да текат дискусии по различни въпроси и теми, с което да се стига до по-благоприятни решения:

🤡 Putin — on restricting the internet 15 years ago: “It is politically wrong”



“If the authorities or someone doesn’t like what is happening on the internet, there is only one way to respond.



On the same online platforms, you should offer alternative ideas and approaches to… pic.twitter.com/G3mKeNIdgj — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026

Руските военни "успехи"

"Най-отговорно заявявам – нашата ПВО е най-добрата в света. Няма по-добра, просто не съществува в момента. И фактът, че понякога дронове летят много дълбоко (в Русия), от една страна е нещо добро, защото придобиваме опит в свалянето им при масирани атаки". Това казва генерал-полковник Андрей Картаполов, председател на военната комисия на Думата (долната камара на руския парламент). Точно колко да се смеете на тези думи решавате вие, особено предвид огромните пожари в руските пристанища Приморск и Уст-Луга, които спряха над 40% от износа на руски петрол и които станаха заради удари от украински далекобойни дронове. За качествен смеях можете да си помогнете и като прочетете ТОЗИ МАТЕРИАЛ - ОЩЕ: Пожарни влакове гасят Уст-Луга. Медведев позеленя от яд заради успехите на Зеленски в Близкия изток (ВИДЕО)

Russian TV “responsibly declares” it has the best air defense on Earth. And when drones fly deep into Russia, that’s actually great, because it’s “experience” repelling raids. pic.twitter.com/In102J7dRC — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026

Claimed to be a bird’s-eye view of Russia’s Ust-Luga port. pic.twitter.com/YOXLadfOeC — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026

Междувременно, руският независим информационен проект SOTA успя да направи анкета за натиска от страна на руското военно министерство към студентите в Русия да се записват в руската армия – защото войната в Украйна изяжда много руско пушечно месо и има нужда от още. SOTA проведе анкетата, макар че е чуждестранен агент в Русия и среща много трудности да работи. Полярността в позициите относно тези действия на Путин е видима – от "да не се занимават студентите с глупости, трябва да учат" до "да, трябва да ходят в армията":

🇷🇺“I’m f***ing shocked.” Russians were asked what they think about efforts to recruit students for participation in the “SMO”



This time, opinions were unexpectedly divided.



Of course, there were those who admired Putin and said that if the state demands it — then “it must be… pic.twitter.com/aLdCp4Fz6l — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много рязко намаление на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база регистрира украинският генщаб. На 29 март са станали 147 бойни сблъсъци спрямо 236 на 28 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 237 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 43 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3912 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 30 нагоре. Руската армия е използвала 9355 FPV дрона, което с около 590 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Ukrainian soldier is engaged in a firefight while sipping his morning coffee. pic.twitter.com/Sz5CUhBl6R — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2026

Покровското направление отново е най-горещо – 31 отбити руски пехотни атаки там, като Мирноград и Покровск пак са посочени от украинския генщаб за места на активни боеве. 26 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка - отново има геолокализирани видеокадри, показващи удар с руски дронове по украинска позиция по-напред в североизточната и югоизточната част на града, отколкото досега признаваха руснаците. 10 са били руските пехотни атаки в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, Запорожка област. В района на Гуляйполе са станали също 10 руски пехотни атаки - видеокадри показват как украински танк атакува руски окопни позиции при Прилуки, северозападно от Гуляйполе. А в Купянското направление е имало 12 руски пехотни атаки – интересен факт и ще има нужда от наблюдение дали тенденцията за повече атаки ще се запази, което ще означава, че руското военно командване ще се мъчи да възстанови политическото лице на Путин след явната лъжа как Купянск бил превзет като този път руската армия действително го превземе. Колко ресурси обаче ще трябват за това и съответно в кои други направления на фронта ще струва скъпо на руснаците – предстои да видим. Иначе няма друго направление на фронта в Украйна с двуцифрен брой руски пехотни атаки за последните 24 часа.

A Ukrainian tank fires direct rounds into concrete fortifications held by Russian assault troops at a strongpoint near Huliaipole. pic.twitter.com/hD4QOox7rd — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026

Южно от Купянск, в Лиманското направление е имало украинска контраатака, при която в района на Масляковка е постигнат пробив, но той не бил консолидиран, съобщава руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". А колегите им от "Два майора" се хвалят с руски напредък от 1 километър в Новодимитровка, пограничния район на Харковска област, срещу Белгородска област, без да дават геолокализирани видеокадри за потвърждение, нито да обясняват с какво е важно стратегически село Новодимитровка. Но каналът се оплаква и, че в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област, украинската армия продължава да притиска руснаците в Степногорск и Приморско.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че през март има повече убити и ранени руски войници, защото времето е било по-благоприятно за работа с дронове. Припомняме, че украинският министър на отбраната Михайло Федоров постави за цел по 50 000 отстранени от фронта руски войници месечно. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише в канала си в Телеграм, че няма проблем с парите за украинската армия, както се внушава в информационното пространство, но и критикува липсата на организирана дори принудителна евакуация на цивилни от Краматорск, който вече редовно е бомбардиран с авиобомби от руснаците.

Ukrainian drone forces eliminated more than 900 Russian troops in 36 hours on the Donetsk axis, also striking a UAV command post. #Ukraine pic.twitter.com/BeDeUXUCew — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 164 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 90 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 150 дрона, съобщават украинските ВВС и уточняват, че на 7 места са регистрирани удари от преминали през украинската ПВО далекобойни безпилотни системи. В Днепропетровска област е имало удари от руснаците в три общини, включително в Кривой рог, като има материални щети, казва украинската спешна служба – ОЩЕ: Украинските дронове в атака: Руски заводи горят, руската ПВО удря по свои (ВИДЕО)