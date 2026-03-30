Украинските дронове в атака: Руски заводи горят, руската ПВО удря по свои (ВИДЕО)

Поредна масирана въздушна атака от страна на Украйна и през тази нощ срещу Русия – както срещу обекти на международно призната руска територия, така и срещу обекти в окупирана от руската армия украинска земя. Конкретно за ударите по окупираната част от Украйна – става въпрос за Алчевск, Луганска област. Първите данни от там сочат удари по ел. подстанция и по Алчевския металургичен завод – видеокадри сочат значителни пожари:

И още – пак в Толяти има дим и огън, атакуван отново е руският химически завод "Куйбишев Азот"

Таганрог и Краснодар – основни цели

Що се отнася до украинските въздушни удари на руска територия, Таганрог и Краснодар се оказаха на прицел. Какви точно са били целите там тепърва ще се изяснява – в Таганрог има металургичен комбинат, в близост има и военно летище, а в района на Краснодар има рафинерия, в близост е и Афипската рафинерия.

Кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи в Телеграм, че след атаката срещу Таганрог има 1 загинал и 8 ранени. И това при положение, че Камбулова твърди, че руската ПВО "отработила" всички атакуващи дронове – имало обаче и 49 обаждания до руската спешна помощ.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри, показващи удар по училище номер 26 в Таганрог. Украинският OSINT канал Exilenova обаче изрази сериозни съмнения, че става въпрос за "приятелски огън", публикувайки видеокадри, които подклаждат това съмнение – предвид и думите на Камбулова как всички атакуващи безпилотни апарати били "отработени". ASTRA също публикува геолокализирани видеокадри, показващи как изглежда ракета от ПВО пада и се взривява в рамките на Таганрог:

В Краснодар дрон удари многоетажен жилищен блок – и за там има съмнения, че руската ПВО може да е допринесла за щети. Според информация от Краснодарския оперативен щаб, публикувана в официалния канал в Телеграм на щаба, има трима ранени, но нито един хоспитализиран – двама от ранените са деца. Кметът на града Евгений Наумов изрично призова да не се правят снимки и видеа, показващи работата на ПВО, а впоследствие потвърди за тримата ранени.

Още: Русия се прицели в родилен дом: Жертви и ранени в Одеса и родния град на Зеленски. Украйна отвърна с ракети "Фламинго" (ВИДЕО)