Студио Actualno:

Ние нямаме улици, вие ни правите зона: Протестиращи блокираха моста "Чавдар" (ВИДЕО)

22 ноември 2025, 13:17 часа 116 прочитания 0 коментара
Ние нямаме улици, вие ни правите зона: Протестиращи блокираха моста "Чавдар" (ВИДЕО)

Разширяването на обхвата на платените зони за паркиране възмутиха жителите на столицата и ги подбудиха към протести. В 12 часа на 22 ноември 2025 г. граждани, живущи в кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" образуваха жива верига и спряха движението на на моста "Чавдар". Те настояват за среща с кмета на район "Подуене" и искат обяснение за разширената платена зона, която обхваща района.

Синя срещу Зелена: Как платеното паркиране превзе София и промени живота ни

Несъгласие

Хората са несъгласни с двойното увеличение на таксите, както и настояват за преразглеждане на разширението на платените зони за паркиране: "Никой не ни е питал дали искаме зелена зона тук. Районът е превърнат в платена зона без обществено обсъждане, при липса на нова инфраструктура, нормални улици и улично осветление", каза пред БГНЕС Елена Рангелова, която живее в "Подуене".

Още: Паркомясто за всеки? Терзиев: Няма как да стане

Рангелова допълни, че въвеждането на зелена зона я "поставя в абсурдна ситуация – да плаща за паркиране на няколко различни улици, включително когато взима детето си от детска градина". Жената допълни, че "в района има неусвоени средства от 2023 година – пари за улици и детски площадки, а сега се събират нови, които по думите на „Спаси София“ ще отиват за заплати на служители. Това е нелогично и не разбираме защо трябва да плащаме." Птестиращите се заканиха да продължат да блокират моста докато решението за „Подуяне“ не бъде преразгледано.

Новите зони за паркиране: Софиянци ги приеха мирно, но варненци се готвят за бой

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ще протестираме всеки ден и ще ставаме все повече", закани се друга протестираща. 

 

Обяснението на Терзиев

Припомняме, че по-рано в интервю за Нова ТВ кметът на София Васил Терзиев коментира: "Разбирам желанието всеки да има място за паркиране и да има колкото коли иска, но това няма как да стане, без да платим друга сметка, която е откъм един от най-големите ресурси на града ни и това е зеленината, каза кметът. Районите са много амбицирани тези средства, които идват от зоните, да отидат за по-добри улици, тротоари, осветление, междублокови пространства, за да могат хората да усетят как се облагородява средата благодарение на техните инвестиции."

Още: Протестиращи срещу таксите за паркиране нападнаха транспортния министър (ВИДЕО)

"Има предизвикателства, не го отричам, за всичко, което виждаме, че не работи достатъчно добре, ще търсим подобрения в тази наредба, но търсейки идеални решения, това ни обрича да не подобрим нищо в този град. Има хора, които критикуват, но има и много, които чакат с нетърпение това да се случи, на този етап продължаваме", каза още столичният кмет.

Протести в София срещу по-скъпото паркиране (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Паркиране Синя зона София зелена зона Васил Терзиев
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес