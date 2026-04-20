Войната в Украйна:

Като крайцера "Москва": Руски десантни кораби за 150 млн. долара са аут след украински удар в Крим (ВИДЕО)

20 април 2026, 14:59 часа 212 прочитания 0 коментара

Ударни дронове на украинското военно разузнаване (ГУР) са поразили два ценни руски военни кораба в залива на окупирания Севастопол на полуостров Крим, похвалиха се от разузнавателната агенция. Става въпрос за удара, нанесен в събота, 18 април - на видеозапис сега се виждат големите десантни кораби „Ямал“ и „Николай Филченков“, чиято стойност възлиза съответно на 80 и 70 милиона долара. И двата са изведени от строя след нападението, твърдят от ГУР.

Още: Руски окупатори, крийте военните кораби: Украйна порази три в Крим (ВИДЕО)

Атаката

Припомняме, че през уикенда центърът за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви нанасяне на удари по три руски военни кораба в окупирания Крим - големите десантни плавателни съдове „Ямал“ и „Азов“, както и още един военен плавателен съд от неустановен тип.

Имаше и информация, че е била ударена лодка за противодействие на саботажи „Грачонок“ от проект 21980.

Още: При атака с дрон пострада съветникът на украинския министър на отбраната

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Удари са били нанесени и по руски радарни и логистични съоръжения, съобщиха от службата на 18 април. Повредени са антенният блок на комуникационна система „Делфин“, радар MR-10M1 „Мис-М1“ и резервоари за гориво в нефтохранилището „Югторсан“ на окупирания полуостров.

Още: Пак и пак: Огнен ад превзе руско пристанище на Черно море след украински удар (ВИДЕО)

*Заглавната снимка е илюстративна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Русия Севастопол Крим Руски кораби война Украйна украинско разузнаване атака с дронове ГУР
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес