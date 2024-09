Кейт Мидълтън обяви, че е завършила химиотерапията (ВИДЕО)

Уелската принцеса Кейт Мидълтън обяви, че е приключила лечението си с химиотерапия, предаде NEXTA.

„Тъй като лятото е към края си, не мога да ви кажа какво облекчение е най-накрая да завърших химиотерапията си. Сега моят фокус е да направя каквото мога, за да остана свободен от рак. Въпреки че завърших химиотерапията, моят път към изцеление и пълното възстановяване е дълго и трябва да продължа да приемам всеки ден както идва."

Това казва Кейт в специално заснето видео.

"Очаквам с нетърпение да се върна на работа и да поема още няколко публични ангажимента през следващите месеци, когато мога“, съобщава принцесата във видеото си.

