Кейт Мидълтън ще присъства на мъжкия финал на Уимбълдън

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън ще присъства на финала на Уимбълдън за мъже в Лондон на 14 юли, който ще изправи в епична тенис битка Карлос Алкарас и Новак Джокович.

"Принцесата на Уелс, патрон на All England Lawn Tennis and Croquet Club, ще присъства на финала на сингъл за мъже на първенството, Уимбълдън, в неделя, 14 юли", се казва в съобщението, разпространено до британските медии и публикуванот от The New York Times. В същото съобщение се казва още, че Кейт няма да присъства на финалния мач при жените и че трофеите ще бъдат връчени от Дебора Джевънс - председател на The All England Lawn Tennis Club.

Болестта и публичността

Снимка: Getty Images

Принцесата на Уелс продължава да се възстановява, след като преди известно време беше диагностицирана с рак, съобщиха от офиса на двореца Кенсингтън, пише БГНЕС. Първата ѝ публична поява след новината за онкологичното заболяване бе на 15 юни, когато бе официалното тържество за рождения ден на крал Чарлз III.

