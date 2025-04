Кибератака или климатични промени: Какво стои зад спирането на тока в Испания (ВИДЕО И СНИМКИ)

На 28 април 2025 г. в Испания, Португалия и някои региони на Франция се случи внезапно и мащабно прекъсване на тока. В градовете спряха да работят светофарите, метрото, летищата, беше спрян и жп транспорта. В магазините можеше да се плаща само с пари в брой, бяха регистрирани и проблеми с мобилните връзки. Сривът засегна и болниците в Испания, бяха отменени всички операции, освен спешните.

Масово прекъсване на тока: Засегнати са поне две държави в Европа (ВИДЕО)

По думите на испанския премиер Педро Санчес все още не може да се даде категоричен отговор за причината на масовото спиране на тока. Експертите все още не могат да дадат точен отговор "но те ще го направят. В момента се анализират всички възможни причини и нито една хипотеза или възможност не се изключва." Вече има няколко версии за случилото се - от климатични промени до кибератака - Още: Изключително рядко метеорологично явление: Португалия обвини Испания за прекъсването на тока (ВИДЕА)

По информация на BBC причина за спирането на тока може да са "екстремни колебания на температурата в Испания, които са способни да предизвикат смущения по линиите на електрозахранването и като резултат - да се нарушат подаването на електричество". Според д-р Грация Тодескини от Кралския колеж в Лондон подобни ситуации възникват при изключителни обстоятелства. Климатичните промени несъмнено може да доведат до риск от изключване на електричеството, тъй като кабелите може да бъдат подложени на влиянието на екстремните климатични условия - от жега до урагани.

Екстремните колебания в температурите може да предизвикат сериозни проблеми, тъй като въздействат върху металните проводници на молекулярно ниво, променяйки честотата на тока.

По думите на ръководителя на компания Neara, доставчик на програмно осигуряване за енергийните компании, Тако Енгелар, заради температурните колебания параметрите на проводника се променят, което създава дисбаланс в честотата, в момента, в който тя падне под определено ниво, генераторите автоматично се изключват, за да се избегне претоварване на мрежата. Ако "атмосферната" версия се потвърди, това ще бъде "изключително впечатляващ" сигнал за другите страни, че е необходимо да се инвестира в устойчивост срещу климатичния риск, отбеляза още Енгелар. "Да видя подобно нещо на национално ниво в две държави - това не се е случвало в кариерата ми", допълни още той.

По-рано министърът на териториалното развитие на Португалия Мануел Кастро Алмейда заяви, че властите разглеждат варианта за външна намеса. "Зная, че това засяга няколко страни в Европа. Нещо мащабно, съпоставимо с кибератака, но това е непотвърдена информация", предупреди министърът. Същата версия изказа и почетният президент на Grup de Gestors Energètics и бивш началник на сервизната служба на Endesa Манел Николас: "Това прилича на хакерска атака. За щастие испанската и европейската елмрежа са много надеждни, ако по някакъв начин те са излезли от строя, то тук има външна причина."

