Киев показа загадъчно ВИДЕО с Буданов: Какво намекват украинците?

В загадъчното 30-секундно видео Буданов не произнася нито дума, а надписът в края на клипа гласи "Плановете обичат тишината. Продължението следва..." Видеото се появи и в телеграм канала на заместник-министъра на отбраната на Украйна Анна Маляр.

Видеото, което донякъде напомня сцена от филм на киностудио Marvel с неговата поредица за супергерои, завършва с тайнствената усмивка на Буданов. Намекват ли украинците с този клип, че контраофанзивата вече започна, скоро ще разберем.

Напрежението от клипа породи и интересни коментари в социалните мрежи. Потребители сравниха кресливата руска пропаганда с украинския PR - без думи, само тежко, зловещо мълчание, което казва много повече. Някои предположиха и че мълчанието на Буданов ще предизвика доста инфаркти в Русия.

⚡️Deputy Minister of Defense Hanna Maliar published a video with the head of the MDI Kyrylo Budanov.



"There will be more... Plans love silence," Maliar wrote.



"There will be more... Plans love silence," Maliar wrote.