Киев призова Финландия да екстрадира руски неонацист, сражавал се срещу Украйна

Преди това той се е сражавал срещу украинците в Донбас през 2014 г., а също и през 2022 г. в района на Харков, припомня "Украйна сейчас".

Петровски е обвинен в извършването на терористични престъпления в Донецка и Луганска област през 2014-2015 г. Докато се разглеждаше въпросът за екстрадирането му в Украйна, съдът във Финландия остави боеца в ареста.

In #Finland, one of the leaders of the neo-Nazi Rusich Group Yan Petrovsky, who is under EU and US sanctions for participating in the war against #Ukraine, was arrested.#Kyiv requested extradition. pic.twitter.com/dMD32BmMYF