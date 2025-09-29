Кипър представи Бюджет 2026: Ето на какво залагат властите

С Бюджета за 2026 г. правителството на Кипър ще продължи мерките за подкрепа на гражданите заради увеличаването на разходите за живот. Проектът на основния финансов закон на държавата за догодина влиза на заседанието на кабинета днес, пише БНР. Още: Нова реформа: 60% от жителите на Кипър няма да плащат данъци

Мерките в бюджета

Мерките за намалената ставка на ДДС върху електроенергията от 19% на 9%, субсидирането на потреблението на ток от уязвими домакинства и малки предприятия, ниският или нулев ДДС върху основни всекидневни продукти изтичат в края на тази година и решението на правителството е, че ще ги продължи през следващата. Това заяви финансовият министър Макис Керавнос, коментирайки социалното измерение на проектобюджета за 2026 г.

Излишъкът в него ще е близо 1,4 млрд. евро, като се повишава до 3,7% от брутния вътрешен продукт, показват разчетите на финансовото министерство. Бюджетът подкрепя усилията за изграждане на конкурентна и устойчива икономика, като набляга на инвестициите в научни изследвания и иновации, малки и средни предприятия, развитие на пазара на труда, здравеопазване.

Новото разходно перо в бюджета е свързано с изпълнението на шестмесечното председателство на Кипър на Съвета на ЕС, което той поема от 1 януари догодина.

