"Компроматна атака": Правосъдният министър отговори на обвиненията на Сарафов

Министърът на правосъдието Николай Найденов отхвърли обвиненията на бившия и.ф. главен прокурор и настоящ следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов за политическа корупция и търговия с влияние. В позиция, разпространена след откритото писмо на Сарафов до премиера Румен Радев, Найденов заявява, че срещите му с магистрати са част от работата му като правосъден министър и категорично отрича да е търсил подкрепа за бъдещ избор на главен прокурор.

Найденов: Това е част от работата ми

"Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си", казва Найденов. Още: Борислав Сарафов поиска проверка на правосъдния министър за политическа корупция

Така той отговаря на твърденията на Сарафов, че провежда своеобразен "кастинг" с кандидати за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, при който според бившия и.ф. главен прокурор се търсят гаранции за лична лоялност и политическа подкрепа.

Найденов отрича и да е провеждал подобни срещи в офис на частна фирма в столичния квартал "Лозенец", посочена от Сарафов в неговото писмо.

Защо е посещавал фирмата

Правосъдният министър потвърждава, че е посещавал конкретната фирма, но посочва, че причината е изцяло лична. По думите му дружеството се занимава с продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и със застраховането им. Още: Върховният съд опази Борислав Сарафов и той остава в системата - засега

"Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС", казва Найденов.

Той призовава Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги предостави на компетентните органи по установения законов ред.

Министърът говори за компроматна атака

Найденов определя твърденията на Сарафов като опит действителни събития да бъдат свързани с изфабрикувани твърдения, за да бъде създаден цялостен разказ с привидна достоверност. Още: Теодора Георгиева: Записът с Петьо Еврото е създаден от Сарафов по поръчка на Борисов или Пеевски

"Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака", пише Найденов.

Според него действията на Сарафов може да са свързани с обжалването от страна на министъра на отказа на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу бившия и.ф. главен прокурор.

Найденов допуска и друга възможност - чрез създаването на изкуствен скандал да се направи опит да бъде провален предстоящият избор на нов състав на ВСС и да бъде запазено досегашното статукво.

"Не се наемам да давам оценка за мотивите"

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Въпреки това министърът заявява, че няма да превръща спора в лична битка и поставя акцент върху предстоящия избор на нов състав на съдебния съвет.

"Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет", казва Найденов.

Той отправя и сериозно обвинение към Сарафов, като заявява, че бившият и.ф. главен прокурор е използвал "достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него".

По думите на Найденов това вече не е личен спор, а институционален проблем. Още: След оставката на Сарафов: Изненадващи имена искат да го заместят

"Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение. Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това", завършва министърът.

Той не уточнява какви конкретни действия възнамерява да предприеме срещу Сарафов.