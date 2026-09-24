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Си и Тръмп се заляха с похвали в САЩ: Съвместно величие на Китай и Америка, обща история и "кораб" към стабилно бъдеще (ВИДЕО)

24 септември 2026, 18:23 часа 915 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Си и Тръмп се заляха с похвали в САЩ: Съвместно величие на Китай и Америка, обща история и "кораб" към стабилно бъдеще (ВИДЕО)

Китай и Съединените щати "трябва да се придържат към принципа за избягване на конфликти и конфронтации помежду ни". Такова послание отправи китайският президент Си Дзинпин при срещата си с американския лидер Доналд Тръмп във Вашингтон. "И със сигурност можем да намерим правилния път, по който двете велики държави да съжителстват на тази планета, която и двете наричаме свой дом", заяви лидерът на Поднебесната империя по време на брифинга около дълго чаканото събитие.

Си Дзинпин вижда "кораба" на САЩ и Китай по "стабилен курс към бъдещето"

"Нашите две въоръжени сили трябва да поддържат редовен диалог и да усъвършенстват механизмите за комуникация и предотвратяване на кризи. Трябва да съжителстваме в мир. Както съм казвал многократно, Китай и САЩ, като две големи държави, имат какво да спечелят от сътрудничеството, а и двете ще загубят от конфронтацията", смята Си.

"Не е нужно да избягваме да споменаваме конкуренцията, но тя трябва да бъде здравословна и да се поддържа в разумни граници. Тя трябва да бъде състезание за наваксване един на друг, а не борба, в която единият печели, а другият губи", каза президентът на Китай във връзка с мощното съперничество в класическия двуполюсен стил, което характеризира отношенията Вашингтон-Пекин в последните години.

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Той обърна внимание и на битката между двете държави в сферата на изкуствения интелект. Според него AI трябва да остане под човешки контрол и това е отговорност на двете конкуриращи се сили.

Според него САЩ и Китай трябва да си сътрудничат "искрено". "Интересите на Китай и САЩ са дълбоко преплетени и има много възможности за съвместна работа. Сътрудничеството между Китай и САЩ може и да не реши всички проблеми в света, но без него би било трудно да се намерят решения на много от тях", заяви Си.

"Трябва да засилим комуникацията. Китай и САЩ се различават по националните си условия, но чрез откровен, задълбочен и продължителен диалог двете ни страни могат да се разберат по-добре, да търсят общи точки, като отлагат различията настрана, и да изграждат взаимно доверие. Президентът Тръмп и аз се уважаваме взаимно. Изградихме лични отношения и поддържаме връзка. Ние насърчаваме нашите правителствени ведомства, например тези, отговарящи за външните работи, икономическите въпроси, финансовото сътрудничество, правоприлагането и междуличностните обмени, да наваксат със засилването на контактите, и подкрепяме нашите законодателни органи в увеличаването на обмена", категоричен е китайският президент.

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"Готов съм да работя заедно с вас, за да насочим огромния кораб на китайско-американските отношения по стабилен курс към бъдещето", обърна се Си към Тръмп.

"Дами и господа, скъпи приятели, постигането на великото възраждане на китайската нация и възвръщането на величието на Америка (Make America Great Again - бел. ред.) могат да вървят ръка за ръка. Нека оправдаем очакванията на хората и покажем нашата историческа инициатива. Нека продължаваме да развиваме приятелството между нашите два народа и да работим заедно за изграждането на по-добър свят", каза Си Дзинпин.

Той покани официално през следващите пет години 100 000 млади американци да посетят Китай с цел обмен и обучение.

"Предвид промените в нашия свят, които се случват в наше време и имат историческо значение, днес Китай и Съединените щати, като две велики държави, носят историческата отговорност да насърчават развитието и напредъка на човечеството. И Китай, и Съединените щати са велики държави, а китайският и американският народ са велики народи (...) Посещавам Съединените щати по покана на президента Тръмп, за да продължим приятелството си, да разширим сътрудничеството си и да допринесем за благоденствието на двата ни народа. Много се радвам да бъда на държавно посещение във вашата красива страна, Съединените американски щати", каза още Си и поздрави американците - "от името на над 1,4 милиарда китайци" - по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ.

Тръмп припомни общата победа на САЩ и Китай във Втората световна война

От своя страна, Доналд Тръмп припомни историята, която свързва Вашингтон и Пекин. "Точно както нашите народи работиха заедно, за да спечелят Втората световна война, президентът Си и аз ще продължим да работим заедно, за да изградим по-добро бъдеще за двете ни нации", каза американският лидер и поздрави Си и съпругата му за това "историческо посещение", защото китайският президент е първият лидер от страната, който прави втора официална визита в Щатите.

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"Убеден съм, че можем да постигнем много. През цялата история стремежът към тези общи интереси е свързвал нашите народи отвъд обширните океани, тези огромни разстояния и многобройните различия, и дори ни е превърнал в съюзници по време на Втората световна война. Погледнете величието, което постигнахме заедно, като се сражавахме във Втората световна война. Смели американски пилоти се записаха доброволно да дойдат в Китай и да се сражават за самото оцеляване на една легендарна страна, а тази легендарна група „Летящите тигри“ - те бяха просто невероятни", заяви Тръмп.

"Още от момента на първото ми избиране през 2016 г. президентът Си и аз изградихме приятелство – едно наистина велико приятелство, основано на взаимно уважение и на жизненоважните интереси на нашите народи. Прекарвали сме време заедно по целия свят – от Германия до Аржентина, от Япония до Южна Корея и от Пекин до Палм Бийч, Флорида. Но забележително е, че това е първата ни среща тук, в Белия дом. И както президентът Си вече е видял, много неща са се променили, откакто беше тук за последен път", каза още американският президент.

"Президентът Си и аз постигнахме огромни успехи по въпросите, пред които са изправени двете ни страни. По време на последното ми посещение през май миналата година създадохме Търговския съвет. Това е съвсем нов механизъм, който се оказа невероятно успешен, и нашите екипи работят за насърчаване на по-балансирани търговски отношения. По време на това посещение ще обсъдим и наболели въпроси, свързани със сигурността, технологиите и суперинтелекта. Решенията, които вземаме днес в тези области, могат да допринесат за мира и просперитета в следващите десетилетия", обяви Тръмп.

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Доналд Тръмп Китай САЩ Си Дзинпин
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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