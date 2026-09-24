Си и Тръмп се заляха с похвали в САЩ: Съвместно величие на Китай и Америка, обща история и "кораб" към стабилно бъдеще (ВИДЕО)

Китай и Съединените щати "трябва да се придържат към принципа за избягване на конфликти и конфронтации помежду ни". Такова послание отправи китайският президент Си Дзинпин при срещата си с американския лидер Доналд Тръмп във Вашингтон. "И със сигурност можем да намерим правилния път, по който двете велики държави да съжителстват на тази планета, която и двете наричаме свой дом", заяви лидерът на Поднебесната империя по време на брифинга около дълго чаканото събитие.

Xi Jinping:



China and the United States must hold the line of no conflict and no confrontation between us.



And we can certainly find the right path for two great countries to get along on this planet we both call home.



Our two militaries should maintain regular dialogue and… pic.twitter.com/f4jZzsecis — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Си Дзинпин вижда "кораба" на САЩ и Китай по "стабилен курс към бъдещето"

"Нашите две въоръжени сили трябва да поддържат редовен диалог и да усъвършенстват механизмите за комуникация и предотвратяване на кризи. Трябва да съжителстваме в мир. Както съм казвал многократно, Китай и САЩ, като две големи държави, имат какво да спечелят от сътрудничеството, а и двете ще загубят от конфронтацията", смята Си.

Xi Jinping:



We should coexist in peace. As I have said many times, China and the United States, as two major countries, stand to gain from cooperation and will both lose in confrontation.



We do not need to avoid mentioning competition, but our competition should be a healthy… pic.twitter.com/oXxtu8z1GK — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

"Не е нужно да избягваме да споменаваме конкуренцията, но тя трябва да бъде здравословна и да се поддържа в разумни граници. Тя трябва да бъде състезание за наваксване един на друг, а не борба, в която единият печели, а другият губи", каза президентът на Китай във връзка с мощното съперничество в класическия двуполюсен стил, което характеризира отношенията Вашингтон-Пекин в последните години.

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Той обърна внимание и на битката между двете държави в сферата на изкуствения интелект. Според него AI трябва да остане под човешки контрол и това е отговорност на двете конкуриращи се сили.

Xi Jinping on AI:



Both China and the United States are leading nations in artificial intelligence.



We have both the capability and responsibility to develop and manage AI for good and ensure that the development of AI is always under human control and serves the well-being of… pic.twitter.com/UAnDBf1nBu — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Според него САЩ и Китай трябва да си сътрудничат "искрено". "Интересите на Китай и САЩ са дълбоко преплетени и има много възможности за съвместна работа. Сътрудничеството между Китай и САЩ може и да не реши всички проблеми в света, но без него би било трудно да се намерят решения на много от тях", заяви Си.

Xi Jinping:



We should cooperate with sincerity. The interests of China and the United States are deeply intertwined, and there is plenty of room for us to work together.



China-U.S. cooperation may not solve every problem in the world, but without our cooperation, it would be… pic.twitter.com/tS9CrPJL27 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

"Трябва да засилим комуникацията. Китай и САЩ се различават по националните си условия, но чрез откровен, задълбочен и продължителен диалог двете ни страни могат да се разберат по-добре, да търсят общи точки, като отлагат различията настрана, и да изграждат взаимно доверие. Президентът Тръмп и аз се уважаваме взаимно. Изградихме лични отношения и поддържаме връзка. Ние насърчаваме нашите правителствени ведомства, например тези, отговарящи за външните работи, икономическите въпроси, финансовото сътрудничество, правоприлагането и междуличностните обмени, да наваксат със засилването на контактите, и подкрепяме нашите законодателни органи в увеличаването на обмена", категоричен е китайският президент.

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Xi Jinping:



We should strengthen communication.



China and the United States are different in national conditions, but through candid, in-depth, and continued dialogue, our two countries can understand each other better, seek common ground while shelving differences, and build… pic.twitter.com/CiGriuQCd8 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

"Готов съм да работя заедно с вас, за да насочим огромния кораб на китайско-американските отношения по стабилен курс към бъдещето", обърна се Си към Тръмп.

Xi Jinping to Trump:



I am ready to work with you to steer the giant ship of China-U.S. relations on a steady course toward the future. pic.twitter.com/I2ipA4KyIH — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

"Дами и господа, скъпи приятели, постигането на великото възраждане на китайската нация и възвръщането на величието на Америка (Make America Great Again - бел. ред.) могат да вървят ръка за ръка. Нека оправдаем очакванията на хората и покажем нашата историческа инициатива. Нека продължаваме да развиваме приятелството между нашите два народа и да работим заедно за изграждането на по-добър свят", каза Си Дзинпин.

Xi Jinping:



Ladies and gentlemen, dear friends, achieving the great rejuvenation of the Chinese nation and making America great again can go hand in hand.



Let us meet the people's expectation and show our historical initiative.



Let us keep advancing the cause of friendship… pic.twitter.com/bJWLZJdzTp — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Той покани официално през следващите пет години 100 000 млади американци да посетят Китай с цел обмен и обучение.

"Предвид промените в нашия свят, които се случват в наше време и имат историческо значение, днес Китай и Съединените щати, като две велики държави, носят историческата отговорност да насърчават развитието и напредъка на човечеството. И Китай, и Съединените щати са велики държави, а китайският и американският народ са велики народи (...) Посещавам Съединените щати по покана на президента Тръмп, за да продължим приятелството си, да разширим сътрудничеството си и да допринесем за благоденствието на двата ни народа. Много се радвам да бъда на държавно посещение във вашата красива страна, Съединените американски щати", каза още Си и поздрави американците - "от името на над 1,4 милиарда китайци" - по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ.

Xi Jinping:



Both China and the United States are great countries, and both the Chinese and American peoples are great peoples.



I am visiting the United States at President Trump's invitation to carry on our friendship, expand cooperation, and promote the well-being of both our… pic.twitter.com/z77ZWlsoiy — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Тръмп припомни общата победа на САЩ и Китай във Втората световна война

От своя страна, Доналд Тръмп припомни историята, която свързва Вашингтон и Пекин. "Точно както нашите народи работиха заедно, за да спечелят Втората световна война, президентът Си и аз ще продължим да работим заедно, за да изградим по-добро бъдеще за двете ни нации", каза американският лидер и поздрави Си и съпругата му за това "историческо посещение", защото китайският президент е първият лидер от страната, който прави втора официална визита в Щатите.

Trump:



Just as our people worked together to win WW2, President Xi and I will continue working together to forge a better future for both of our nations.



President Xi, Madam Peng — thank you once again for making this historic visit and welcome to the U.S.A. pic.twitter.com/IhY6P63irp — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

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"Убеден съм, че можем да постигнем много. През цялата история стремежът към тези общи интереси е свързвал нашите народи отвъд обширните океани, тези огромни разстояния и многобройните различия, и дори ни е превърнал в съюзници по време на Втората световна война. Погледнете величието, което постигнахме заедно, като се сражавахме във Втората световна война. Смели американски пилоти се записаха доброволно да дойдат в Китай и да се сражават за самото оцеляване на една легендарна страна, а тази легендарна група „Летящите тигри“ - те бяха просто невероятни", заяви Тръмп.

"Още от момента на първото ми избиране през 2016 г. президентът Си и аз изградихме приятелство – едно наистина велико приятелство, основано на взаимно уважение и на жизненоважните интереси на нашите народи. Прекарвали сме време заедно по целия свят – от Германия до Аржентина, от Япония до Южна Корея и от Пекин до Палм Бийч, Флорида. Но забележително е, че това е първата ни среща тук, в Белия дом. И както президентът Си вече е видял, много неща са се променили, откакто беше тук за последен път", каза още американският президент.

Trump:



Since the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, built on mutual respect and the vital interests of our people.



We have spent time together all over the world — from Germany to Argentina, Japan to South… pic.twitter.com/bM4ZCqCnxY — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

"Президентът Си и аз постигнахме огромни успехи по въпросите, пред които са изправени двете ни страни. По време на последното ми посещение през май миналата година създадохме Търговския съвет. Това е съвсем нов механизъм, който се оказа невероятно успешен, и нашите екипи работят за насърчаване на по-балансирани търговски отношения. По време на това посещение ще обсъдим и наболели въпроси, свързани със сигурността, технологиите и суперинтелекта. Решенията, които вземаме днес в тези области, могат да допринесат за мира и просперитета в следващите десетилетия", обяви Тръмп.

Trump:



President Xi and I have made tremendous strides on the issues facing our two countries.



During my last visit last May, we created the Board of Trade.



Through that, it's a brand new mechanism, and with something that's been unbelievably successful, our teams have been… pic.twitter.com/LY9QWjtElv — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Trump:



During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence — SI.



The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come. pic.twitter.com/iEXBQ6L5Sg — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026