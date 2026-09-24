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Испанският премиер срещу Путин и Нетаняху: Да укрепим Международния наказателен съд, не може винаги силният да е прав (ВИДЕО)

24 септември 2026, 10:34 часа 804 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Испанският премиер срещу Путин и Нетаняху: Да укрепим Международния наказателен съд, не може винаги силният да е прав (ВИДЕО)

Испанският премиер Педро Санчес призова от трибуната на ООН за засилване на ролята на Международния наказателен съд, който е издал заповеди за арест на руския диктатор Владимир Путин за военни престъпления в Украйна и на израелския премиер Бенямин Нетаняху за действията на правителството и армията в Ивицата Газа. Кабинетът в Мадрид, воден от испанските социалисти, е един от най-големите поддръжници на палестинците и един от най-яростните съперници на Израел, така че Санчес не пропусна да подсили тези свои позиции пред Общото събрание на ООН.

Педро Санчес поиска МНС да наказва онези, които нарушават правилата

"През последните осем години моята страна се е противопоставяла на всички агресивни войни, където и да са започнали те – било то в Украйна, в Ливан или в Иран. Ние отказахме да увеличим военните си разходи до 5% от БВП и направихме всичко възможно, за да предотвратим агресии, които противоречат на Устава на ООН - наложихме санкции срещу руските агресори, наложихме оръжейно ембарго на правителството на Нетаняху в Израел и забранихме използването на нашата територия за провеждане на агресия, която е в нарушение на международното право, както и категорично осъдихме геноцида, който Нетаняху все още извършва в Газа", заяви испанският министър-председател.

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"Трябва да укрепим институции като Международния наказателен съд, за да могат те да разследват, да преследват и да наказват онези, които нарушават правилата. На човечеството му отне векове да замени принципа „силният е прав“ с върховенството на закона. И ние не трябва да бъдем поколението, което ще отстъпи от това", категоричен е Санчес.

И Русия, и Израел, а също и САЩ, не признават юрисдикцията на Международния наказателен съд в Хага.

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Испанският премиер иска жена от Латинска Америка да е генерален секретар на ООН

Освен това Санчес попита как е възможно "организация, която твърди, че говори от името на цялото човечество", никога да не е имала жена начело.

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"Дошло е времето жена от Латинска Америка да стане генерален секретар на ООН. Това е исторически дълг, който трябва да изплатим", заяви испанският лидер.

Санчес се срещна с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани: глобален ляв съюз?

Преди това две от ключовите фигури на левицата, заемащи изборни постове - кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани и испанският министър-председател – се срещнаха на икономическо събитие в Манхатън. Това бе част от поредицата срещи между леви политици от САЩ и съмишленици от чужбина, които се стремят да изградят връзки, за да противодействат на възхода на десния популизъм, отбеляза The Washington Post.

Организаторите на тези официални и неофициални срещи заявяват, че усилията за обединяване на лявоориентираните демократи на държавни постове в САЩ и техните идеологически съмишленици имат за цел да се противопоставят на добре организираното и нарастващо международно движение на популистите, вървящо в крак с администрацията на президента на Щатите Доналд Тръмп. Това става в момент, когато антиимигрантската и националистическа партия „Алтернатива за Германия“ набира сила, а Марин льо Пен и нейната партия „Национален сбор“ във Франция водят в проучванията преди президентските избори през следващата година.

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Събитието в сряда в „Грейси Меншън“ - резиденцията на Мамдани - беше обявено като насочено към „изграждането на икономика за мнозинството“. Санчес изтъкна успеха на увеличенията на минималната работна заплата в Испания като „доказателство, че друг икономически модел е възможен“.

„Ето защо властниците се страхуват от нас. Защото ден след ден показваме, че е възможен друг път и че той работи“, заяви Педро Санчес по време на събитието, в което участваха също министър-председателката на Барбадос Миа Мотли и председателят на Европейския съвет Антонио Коща - бивш премиер на Португалия от социалистите.

Мамдани изрази одобрение към усилията за сътрудничество с лидери, споделящи същите възгледи, като каза на присъстващите: „Наистина е привилегия да можем да се учим един от друг, да следваме примера на успехите си и да разработваме стратегии, които да възпроизвеждат големия напредък, постигнат от присъстващите в тази зала".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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