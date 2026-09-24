Испанският премиер срещу Путин и Нетаняху: Да укрепим Международния наказателен съд, не може винаги силният да е прав (ВИДЕО)

Испанският премиер Педро Санчес призова от трибуната на ООН за засилване на ролята на Международния наказателен съд, който е издал заповеди за арест на руския диктатор Владимир Путин за военни престъпления в Украйна и на израелския премиер Бенямин Нетаняху за действията на правителството и армията в Ивицата Газа. Кабинетът в Мадрид, воден от испанските социалисти, е един от най-големите поддръжници на палестинците и един от най-яростните съперници на Израел, така че Санчес не пропусна да подсили тези свои позиции пред Общото събрание на ООН.

Педро Санчес поиска МНС да наказва онези, които нарушават правилата

"През последните осем години моята страна се е противопоставяла на всички агресивни войни, където и да са започнали те – било то в Украйна, в Ливан или в Иран. Ние отказахме да увеличим военните си разходи до 5% от БВП и направихме всичко възможно, за да предотвратим агресии, които противоречат на Устава на ООН - наложихме санкции срещу руските агресори, наложихме оръжейно ембарго на правителството на Нетаняху в Израел и забранихме използването на нашата територия за провеждане на агресия, която е в нарушение на международното право, както и категорично осъдихме геноцида, който Нетаняху все още извършва в Газа", заяви испанският министър-председател.

Spanish PM Pedro Sánchez:



Over the last eight years, my country has opposed all wars of aggression wherever they have started, whether it's in Ukraine, in Lebanon or in Iran.



We have refused to increase our military spending to 5% of GDP, and we've done everything possible to… pic.twitter.com/obl81vlN18 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

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"Трябва да укрепим институции като Международния наказателен съд, за да могат те да разследват, да преследват и да наказват онези, които нарушават правилата. На човечеството му отне векове да замени принципа „силният е прав“ с върховенството на закона. И ние не трябва да бъдем поколението, което ще отстъпи от това", категоричен е Санчес.

И Русия, и Израел, а също и САЩ, не признават юрисдикцията на Международния наказателен съд в Хага.

Spanish PM Pedro Sánchez:



We must strengthen bodies like the International Criminal Court so that they can investigate, prosecute and punish those that break the rules.



It took humanity centuries to replace "might is right" with the rule of law. And we must not be the… pic.twitter.com/re0HO7NzHv — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Испанският премиер иска жена от Латинска Америка да е генерален секретар на ООН

Освен това Санчес попита как е възможно "организация, която твърди, че говори от името на цялото човечество", никога да не е имала жена начело.

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"Дошло е времето жена от Латинска Америка да стане генерален секретар на ООН. Това е исторически дълг, който трябва да изплатим", заяви испанският лидер.

Spanish PM Pedro Sánchez:



How can an organization that claims to speak on behalf of the whole of humanity never have had a woman leading the organization?



The time has come for a woman from Latin America to become United Nations Secretary-General.



This is a historic debt that… pic.twitter.com/Tc0YkFyFJC — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Санчес се срещна с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани: глобален ляв съюз?

Преди това две от ключовите фигури на левицата, заемащи изборни постове - кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани и испанският министър-председател – се срещнаха на икономическо събитие в Манхатън. Това бе част от поредицата срещи между леви политици от САЩ и съмишленици от чужбина, които се стремят да изградят връзки, за да противодействат на възхода на десния популизъм, отбеляза The Washington Post.

Организаторите на тези официални и неофициални срещи заявяват, че усилията за обединяване на лявоориентираните демократи на държавни постове в САЩ и техните идеологически съмишленици имат за цел да се противопоставят на добре организираното и нарастващо международно движение на популистите, вървящо в крак с администрацията на президента на Щатите Доналд Тръмп. Това става в момент, когато антиимигрантската и националистическа партия „Алтернатива за Германия“ набира сила, а Марин льо Пен и нейната партия „Национален сбор“ във Франция водят в проучванията преди президентските избори през следващата година.

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Събитието в сряда в „Грейси Меншън“ - резиденцията на Мамдани - беше обявено като насочено към „изграждането на икономика за мнозинството“. Санчес изтъкна успеха на увеличенията на минималната работна заплата в Испания като „доказателство, че друг икономически модел е възможен“.

„Ето защо властниците се страхуват от нас. Защото ден след ден показваме, че е възможен друг път и че той работи“, заяви Педро Санчес по време на събитието, в което участваха също министър-председателката на Барбадос Миа Мотли и председателят на Европейския съвет Антонио Коща - бивш премиер на Португалия от социалистите.

New York City Mayor Zohran Mamdani met with Spain's Prime Minister Pedro Sanchez on Wednesday, uniting over their shared progressive ideals.



"That is why the powerful fear us, because day after day, we show that a different path is possible, and it works," Sanchez said. "It… pic.twitter.com/E1qI8nQo8k — CBS News (@CBSNews) September 23, 2026

Мамдани изрази одобрение към усилията за сътрудничество с лидери, споделящи същите възгледи, като каза на присъстващите: „Наистина е привилегия да можем да се учим един от друг, да следваме примера на успехите си и да разработваме стратегии, които да възпроизвеждат големия напредък, постигнат от присъстващите в тази зала".