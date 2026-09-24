Бащата на посланика в ОАЕ отрече да познава Пеевски

Бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства отрече да познава лидера на ДПС Делян Пеевски и да има каквото и да било отношение към плащания за негови частни полети. Компанията, представлявана от Илиян Йорданов, беше посочена от правителството като дружеството, свързано с финансирането на полетите на Пеевски.

Йорданов, който е баща на посланика Иван Йорданов, е изпратил позицията си до bTV. В нея той заявява, че представляваното от него дружество "Спектрум Еър" ЕАД никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително такива, свързани с изграждането на мантинели. Още: Инспекция на място в ОАЕ: МВнР привика посланик Иван Йорданов заради скандала с полетите на Пеевски

Какво заяви Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев обаче не е твърдял, че дружеството на Йорданов е печелило обществени поръчки. По думите му четири компании в България са спечелили почти всички обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели, като част от генерираните средства впоследствие са били отклонявани към т.нар. "фирма-касичка".

Именно това дружество е свързано с бащата на посланика, твърди Демерджиев. Според изложеното от него капиталът на фирмата е бил използван за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, чиято обща стойност надхвърля 5 милиона евро.

"Не познавам г-н Делян Пеевски"

Илиян Йорданов категорично отхвърля тези твърдения и заявява, че не познава Пеевски и никога не се е срещал с него. Още: "Не ползваме кошаревски свидетели": Демерджиев отговори на Пеевски за бухалките

"Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като дружеството "Спектрум Еър" ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети. Всички изнесени в публичното пространство твърдения за обратното не отговарят на истината и имат единствено манипулативен характер", пише Йорданов в позицията си до bTV.

Пеевски също отрече

Самият Делян Пеевски отрече твърденията още миналата седмица. Междувременно Демерджиев поиска от приходната агенция да извърши проверка на фактурите, свързани с полетите.

Паралелно с това тече процедура по отзоваването на българския посланик в ОАЕ Иван Йорданов. Той беше назначен на поста с указ на Румен Радев в периода, когато Радев беше президент, по предложение на служебното правителство с премиер Гълъб Донев.