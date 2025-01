Конфискуваха свързван с Русия кораб заради повреждането на кабели в Балтийско море

Финландски съд разпореди конфискуването на петролен танкер, заподозрян в повреждането на ключови телекомуникационни и енергийни кабели в Балтийско море, съобщи престижното местно издание Yle в понеделник, 20 януари. Смята се, че корабът Eagle S, който плава под флага на Островите Кук, е повредил на 25 декември миналата година електрическия кабел EstLink 2, свързващ Финландия и Естония, както и телекомуникационни линии в Балтийско море.

Финландските митнически служители подозират, че Eagle S е част от руския „флот в сянка“ - кораби, превозващи суров петрол и петролни продукти, върху които е наложено ембарго заради пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Снимка: Danish Defence Command

Според Yle районният съд в Хелзинки е разпоредил безсрочно задържане на кораба, позовавайки се на потенциална отговорност за нанесени щети. В момента танкерът се намира в близост до финландската столица.

Искът е подаден от Fingrid и Elering, финландските и естонските собственици на EstLink 2, заедно със собственика на телекомуникационен кабел Elisa. Те търсят обезщетение от Caravella - компания, базирана в Обединените арабски емирства, която е собственик на Eagle S. По-рано този месец съдът в Хелзинки отхвърли искането на Caravella за отмяна на заповедта за изземване.

Финландската полиция съобщи, че е открила следи от котвата на кораба, които се простират на няколко десетки километра по морското дъно.

Финландските власти също така забраниха на девет от 24-те членове на екипажа на Eagle S да напускат страната.

