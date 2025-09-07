Войната в Украйна:

Контрапротест в Сърбия: Поддръжници на Вучич ще се противопоставят на блокадите

07 септември 2025, 16:50 часа 539 прочитания 0 коментара
Поддръжниците на сръбския президент Александър Вучич ще се съберат тази вечер на митинги срещу блокадите в градовете в цяла Сърбия, за да предадат посланието, че блокадите нарушават ежедневното функциониране и че гражданите искат да се върнат към нормалния живот и работа. Митингите са озаглавени „Семейни събрания срещу блокадите“ и ще се проведат на 50 места, но отново не в Нови Сад. Най-близкият, който е организиран досега, е във Ветерник, пише сръбската медия "Данас".

Според сръбската власт на митингите се очакват между 120 000 и 130 000 души, за разлика от 7020 души, както се твърди, че е било в петък, 5 септември вечерта. 

Припомняме, че тогава се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращите против Вучич, като на помощ имаше шокови гранати и сълзотворен газ. ОЩЕ: Бой, шокови гранати и сълзотворен газ: Тежки сблъсъци между протестиращи и полиция в Сърбия (ВИДЕО)

Характерно за тези събирания е, че на поддръжниците е наредено да излязат на разходка без партийни символи и че се подчертава максимално, че те присъстват като граждани, които се противопоставят на блокадите, тоест на движението на самоорганизираната група „Студенти в блокадата“ и „Граждански събрания“.

Вучич ще присъства

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че днес ще присъства на митинг срещу блокадите и заяви, че това ще бъде семейно събиране, което ще бъде мирно и ще изпрати послание за това каква Сърбия иска мнозинството от нейните граждани.

„Ще участвам утре. Там няма да има полиция. И никой няма да ги нападне, те нападат само онези, които са бити. Те нападат полицията, защото знаят, че нашите полицаи са толерантни“, каза Вучич пред проправителствената TV Pink в събота, предаде македонската медия "Проверено". ОЩЕ: Сърбия след безредиците: Премиерът Мацут призова за диалог (ВИДЕО)

