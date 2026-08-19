Имам характеристиките на две кучета. Това са думи на сръбския президент Алекандър Вучич и не идват, защото не пуска какола на властта в Сърбия. "Имам характеристиките на две кучета. Едното е Свети Хуберт, което означава, че имам отлично обоняние и мога да надуша всичко в политиката, защото той има най-доброто обоняние от всички кучета. Другото е питбул, защото когато се докопам до нещо, карам като булдозер, докато не го довърша“, каза Вучич, цитиран от хърватската медия "Индекс".

Думите на Вучич дойдоха по време на обиколка на Топлишкия окръг и в отговор на въпрос за инвестиции във военната индустрия, за които първоначално е бил подценен. ОЩЕ: "Борих се с маркуча и жетоните": Вучич се опита да бъде човек от народа, но не се справи с автомивката (ВИДЕО)

Президентът на Сърбия заяви, че всеки „се движи в границите на собствената си поквара“, тоест, че „изхожда от собствената си некомпетентност и смята, че и другите хора са некомпетентни“, последва донякъде необичайно продължение на отговора му за кучетата, съобщава N1 Сърбия.

Други животни, с които се свързва

Хърватската медия напомня, че пезидентът на Сърбия е използвал метафори за себе си и по-рано. Медията дава пример със сравнението с орел, който носи врана на гърба си. ОЩЕ: След 20 дни: Вучич обяви, че ще стреля с по-добра ракета от HIMARS