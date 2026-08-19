Директорите на болници: Знакова фигура отпадна от "клуба на милионерите", други трупат още богатство с бясна скорост

Изпълнителният директор на най-голямата акушеро-гинекологична болница у нас "Майчин дом" (София) проф. Иван Костов тази година отстъпва позицията си от класацията на "началниците милионери" на лечебни заведения. Това става ясно от подадената от него имуществена декларация, касаеща 2025 г., публикувана от Сметната палата. По традиция - тя показва декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, през август всяка година, като те трябва да декларират имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

Actualno.com разгледа документи, подадени от управителите или изпълнителните директори на болници, които се финансират от бюджета на НЗОК и/или от държавния и общинския бюджет. Направихме и сравнителен анализ на база на натрупаната информация от предишни декларации на шефове на лечебни заведения.

Иван Костов беше обявил, че към 2024 г. притежава малко над 1 милион лева в брой и по сметки, а данните към 2025 г. сочат, че в сметките си има 225 823 лева - или около 115 000 евро. Наличните му парични средства са още 10 000 лева, т.е. 5112 евро, което общо като състояние прави над 120 000 евро.

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Директорът на "Майчин дом" за 2024 г. имаше 2,5 млн. долара вземания по депозит във фонд с дневна доходност - по договор с международната фирма за управление на инвестиции VONTOBEL. Сега от декларацията му става ясно, че има вземания от 165 000 евро по договор с чуждестранно лице. Костов изплаща и 4 банкови кредита към VONTOBEL-Швейцария, чиято равностойност е малко над 4,1 млн. лв. (около 2,1 млн. евро). Миналата година той бе отбелязал, че изплаща над 5,6 млн. лв. по кредити - т.е. сега задълженията са намалели с 1,5 млн. лв. Има задължение за връщане на аванс към физическо лице - около 180 000 евро, плюс три кредитни карти на него и на съпругата му. Вложил е 100 000 лева в инвестиции - нещо, което се виждаше и в предишната му декларация.

Снимка: "Майчин дом", Actualno.com

Костов има различни доларови и еврооблигации, придобити за обща стойност над 5,85 млн. лв., или 2,99 млн. евро.

От трудови доходи за 2025 г. той е взел 439 559 лева (над 36,5 хил. лв. на месец бруто, или 18 700 евро) - почти два пъти над полученото през 2024 г. От трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност като изпълнителен директор на „Майчин дом“, Иван Костов е прибрал още близо 125 000 лева. Годишните доходи на Костов от друга стопанска дейност се равняват на близо 612 000 лева, или около 313 000 евро. Още 121 хил. евро влизат в семейната каса от доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. От дивиденти директорът е посочил взети близо 32 хил. лв., от лихви - над 126 хил. лв., а майка му Атанаска Костова му е дарила 254 258 лева. Подобно дарение имаше и през 2024 г., но доста по-скромно - за 39 хил. лв.

През юли 2024 година стана ясно, че Костов ще управлява лечебното заведение още 3 години. Въпреки скандалите в болницата тогава за неправомерно надвзети суми той бе единствен кандидат за поста и премина успешно през трите етапа на конкурса: Ако искате, си ходете: Здравният министър към протестиращи медици от "Майчин дом" (ВИДЕО).

През 2025 г. "Майчин дом" попадна под прожекторите заради истории за насилие над родилки: Насилие над родилките в България има и то трябва да спре!

Директорът на "Св. Наум" Иван Миланов увеличава милионите си

Директорът на Многопрофилната болница за активно лечение по неврология и психиатрия (МБАЛНП) "Св. Наум" в София акад. проф. д-р Иван Миланов обаче остава сред милионерите - шефове на болници. Той е посочил, че в четирите си банкови сметки държи сума, равна на над 5,2 млн. лв. (2,68 млн. евро) - в сравнение с около 4,7 милиона лева, отчетени от Миланов за 2024 г. Състоянието му нараства горе-долу със същата прогресия, както между 2023 г. и 2024 г. Наличните му парични средства в брой са около 31 хил. евро. Съпругата му декларира 10 000 евро налични, плюс още около 264 000 евро по сметки.

Анастасия Миланова също така е получила като наследство през 2025 г. три апартамента и два парцела в Поморие, ниви и лозя в Поморие - общо 6 обекта, както и къща с двор и апартамент в Пловдив.

От трудови доходи Миланов е посочил 81,7 хил. евро бруто за 2025 година, което прави над 6800 евро месечна брутна заплата. Директорът има още около 23 хил. евро от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност. Най-много средства към него идват от „друга стопанска дейност“ – близо 360 000 лева за миналата година, или около 184 хил. евро.

Снимка: svnaum.com

Директорката на "Св. Лазар" пак е взела над 1,2 млн. лева за година

Друга любопитна имотна декларация е на директорката на частната акушеро-гинекологична болница "Св. Лазар" в София – д-р Тияна Димитриева-Николова. През 2023 г. тя декларира, че си е купила "Порше" за 250 хиляди лева, а за 2024 г. акцент при нея бе заплатата ѝ - 1 220 727 лева на година. За 2025 г. Димитриева-Николова не само запазва това равнище, но и го увеличава до 1 268 809 лева за годината, т.е. над 105 хил. лв. бруто на месец (54 000 евро). Близо 360 000 лева при нея идват на година от друга стопанска дейност. Съпругът ѝ е спечелил повече, както и през миналата година стана ясно - сега сумата е 1 346 879 лева за 2025 г., или над 688 000 евро.

Директорката е декларирала над 708 000 евро в две свои банкови сметки. Тя и съпругът ѝ имат дружествени дялове - по 25% - в "Сън Ринг" ООД и "Сън Ринг Нова" ООД. Валентин Николов е и едноличен собственик на дружеството "Николас" в Гърция.

Снимка: lazar-hospital.com

Д-р Димитър Тасков забогатява с още над милион и половина евро за година - идват от дивиденти

Д-р Димитър Тасков, който ръководи частни очни болници и медицински центрове - СОБАЛ "Луксор" ООД (Пловдив), СОБАЛ "Д-р Тасков" ООД (Търговище), МЦ "Д-р Тасков“ ООД (Търговище), МЦ "Луксор" ЕООД - е декларирал над 81 хил. евро налични парични средства, плюс още близо 2,8 млн. евро в три банкови сметки, две у нас и една в чужбина. Това е повече, отколкото той бе посочил за 2024 г. - тогава притежаваше над 2,4 млн. лв., или около 1,22 млн. евро. Произходът на средствата му е заплати, дивиденти, спестявания, продажба на имоти, продажба на финансови инструменти, пенсия. Той си бе купил през 2024 г. къща с двор с площ от 882 кв. м в село Марково, община Родопи. Цената беше 586 хиляди лева.

Офталмологът е вложил 182 хиляди лева в инвестиционни/пенсионни фондове в страната. Притежава дялове в цели 62 различни дружества (спрямо 56 през 2024 г.), като изключим от това число болниците му. От дивиденти от български дружества за 2025 година е прибрал 1,5 млн. лева бруто (близо 767 хил. евро) - двойно повече спрямо 2024 г. Още близо 75 хил. лв. са дивидентите му за участия в чуждестранни дружества. За годината е взел основен доход 296 452 лв., т.е. по 24 700 лева бруто на месец, или над 12 600 евро. За 2024 г.

Снимка: lasercorrection.bg

Любопитна е декларацията на изпълнителния директор на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив – проф. д-р Карен Джамбазов, който миналата година влезе в "клуба на милионерите". Той продължава да купува имоти - през 2023 г. бе посочил придобиване на 12 нови имота, а през 2024 г. бе купил още 7. Сега става ясно, че през 2025 г. се е сдобил с три парцела с площ по 900 кв. метра в Хасково и с половината от самостоятелен обект за търговска дейност в града. Обектът и единият парцел са получени безвъзмездно, а двата други парцела са купени за около 7700 лева. За 3000 лв. си е взел и трайни насаждения в Куклен. През миналата година е прехвърлил цели 11 имота - 9 от тях безвъзмездно. Става дума за сгради за здравно заведение, парцели, апартамент, гараж и второстепенна улица - в Хасково и Куклен.

Снимка: Карен Джамбазов, източник: unihosp.com

Джамбазов притежава 50 000 лева налични парични средства, или над 25 500 евро. Декларира и 2 179 365 лева в банковата си сметка - пари от заплата, което се равнява на 1 114 291 евро. Това е с близо 600 хиляди лева (или 306 600 евро) повече спрямо богатството му през 2024 г. Също така е вложил над 144 000 евро в инвестиции - отново средства от заплата. Директорът е заработил 127 345 евро от заплата през 2025 г., което е по 10 612 евро бруто на месец. Повече е взел от доходи извън заеманата длъжност - над 201 000 евро.

Колко вземат директорите на големите болници?

Изпълнителният директор на "Пирогов" д-р Валентин Димитров е декларирал 222 000 лева заплата за 2025 г., т.е. около 113,5 хил. евро бруто (по 9450 евро на месец). Разполага с около 67 500 евро в две банкови сметки - пари от заплати и пенсия по болест. Търси си и 388 000 лева от местни лица по даден заем - т.е. близо 200 000 евро. Изплаща три потребителски кредита (един от тях с ипотека - за 400 000 лв.), а също и лизинг. Отделно от това има три кредитни карти.

Валентин Димитров, който през 2024 г. попадна под светлините на прожекторите покрай случая "Даная", бе одобрен за нов мандат начело на "Пирогов" през юни същата година. след като се оказа единствен кандидат. Директорът на спешната болница бе уволнен от бившия здравен министър проф. Христо Хинков (от правителството на Николай Денков), но отказа да напусне поста си до идването на следващия министър. Впоследствие, при встъпването си в длъжност, служебната здравна министърка Галя Кондева отмени уволнението на Димитров, който и без това не бе напускал директорския стол: Защо здравен министър не може да уволни шеф на голяма болница: Проф. Христо Хинков в “Отговорите“ (ВИДЕО).

Също през юни 2024 г. Валентин Димитров бе осъден на последна инстанция за отказ да предостави информация за скандалното заседание на медицинския съвет на болницата, в което се чуха директни заплахи срещу членове на фондация "Даная": От "Пирогов" заплашват близките на Даная "да усетят болката": Таен запис разбуни духовете (ВИДЕО).

Снимка: Валентин Димитров, БГНЕС

Началникът на Военномедицинска академия (ВМА) генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски има 15 793 евро налични парични средства и още над 65 000 евро в банкова сметка. Съпругата му е с около 138 хил. евро в сметките си. Той има три кредитни карти, изплаща потребителски кредит за 5434 лева, както и търговски кредит за 140 000 лева, или 71 580 евро.

Директорът на ВМА е декларирал 205 421 лв. (около 105 000 евро) за 2025 г. в сравнение със 174 882 лева за 2024 г. Това прави по 8750 лв. на месец брутно възнаграждение. Съпругата му е посочила, че взема повече годишно – 219 583 лева, или над 112 хил. евро. Той има и над 64 хил. евро годишен доход от "друга стопанска дейност".

Снимка: Венцислав Мутафчийски, БГНЕС

Изпълнителният директор на УМБАЛ "Александровска" проф. д-р Атанас Йонков декларира 332 500 евро в банкова сметка. През 2025 г. е получил 184 118 лева от заплата (по 15 343 лв. бруто месечно). Това прави общо 94 138 евро, или по 7844 евро на месец. Доходите му от трудови правоотношения, извън тези на заеманата длъжност, през миналата година се равняват на близо 76 хил. евро.

Изпълнителният директор на кардиологичната болница "Св. Екатерина" в София - преди носеща името УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – проф. д-р Димитър Петков е декларирал, че през 2025 г. си е купил апартамент с площ 66 кв. м в гръцкия град Солун. Стойността е 254 258 лева, или 130 000 евро, като средствата са от заплата. В три различни сметки има суми, чиято равностойност в евро е над 257 хиляди. Отделно разполага с над 10 000 евро налични парични средства. За миналата година е взел обща заплата от 71 792 евро, т.е. близо по 6000 евро бруто на месец. От "друга стопанска дейност" е спечелил повече през 2025 г. - над 112 хил. евро.

Снимка: проф. д-р Димитър Петков, източник: svetaekaterina.eu

Изпълнителният директор на УМБАЛ "Св. Марина" във Варна - проф. д-р Силва Андонова-Атанасова е декларирала само 49 лева в банковата си сметка, докато съпругът ѝ разполага с близо 15 000 лева, или около 7600 евро. Интересното е, че както и през 2024 г. директорката чака над 50 хил. лв. вземания от местни лица като гаранция за изпълнение на договор за управление. Иначе тя има потребителски кредит за близо 68 000 лева, а със съпруга си изплащат и ипотека. На името ѝ има още финансов лизинг за 13 000 евро, както и кредитна карта с лимит от 5000 евро, с лихва 18,95%. От заплата е взела над 137 000 евро за годината, или по над 11 400 евро бруто на месец. Повече пари е спечелила от доходи извън заеманата длъжност - над 155 700 евро.

Изпълнителният директор на УМБАЛ "Св. Анна" в София – д-р Славчо Близнаков - е декларирал покупка на лек автомобил "Мерцедес SL560" за 13 691 лева през 2025 г. В сметката си той държи над 201 000 евро. Изплаща банков кредит за близо 57 000 евро (с лихва 3,54%), има и две кредитни карти с общ лимит до 15 000 лв. Миналата година е спечелил 120 900 евро от заплата, което прави по 10 075 евро бруто месечно.

*Заглавната снимка е генерирана с инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT.