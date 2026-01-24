Край на първите тристранни преговори Украйна - САЩ - Русия за мир: Зеленски с обобщение

Първите тристранни разговори между Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24.02.2022 година, завършиха. Те протекоха в рамките на 2 дни в Абу Даби - и са първите, в които украинска, руска и американска делегация присъстват и говорят в едно помещение.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в профилите си в социалните мрежи краят на разговорите. "И това беше първият подобен формат от доста време насам: два дни тристранни срещи. Много неща бяха обсъдени и е важно, че разговорите бяха конструктивни.

Централният фокус на дискусиите бяха възможните параметри за прекратяване на войната. Високо ценя разбирането за необходимостта от американски мониторинг и надзор върху процеса на прекратяване на войната и осигуряване на истинска сигурност.

Американската страна повдигна въпроса за потенциалните формати за официализиране на параметрите за прекратяване на войната, както и за условията за сигурност, необходими за постигането на това.

В резултат на проведените през тези дни срещи, всички страни се съгласиха да докладват на лидерите си за всеки аспект от преговорите и да координират по-нататъшните стъпки със своите лидери. Военните представители определиха списък с въпроси за евентуална следваща среща. При условие че има готовност за продължаване напред – а Украйна е готова – ще се проведат допълнителни срещи, евентуално още следващата седмица. Очаквам личен брифинг от делегацията след завръщането ѝ".

Зеленски благодари на ОАЕ, че са били домакини на срещата и че са готови да бъдат домакини на следващи срещи.

