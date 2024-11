Край на разследването за пране на пари срещу един от любимите олигарси на Путин

Прокурорите във Франкфурт прекратиха разследването за пране на пари срещу руско-узбекския милиардер Алишер Усманов, съобщиха адвокатите му на 4 ноември.

"Винаги сме настоявали за невинността на нашия клиент“, гласи изявлението на Уве Лембрук и д-р Маркус Готценс от "Ванемахер и партньори“. Те нарекоха случилото се важна стъпка към защита на репутацията на 71-годишния Усманов, определян като един от любимите олигарси на руския диктатор Владимир Путин.

Прокуратурата във Франкфурт препрати въпросите относно разследването към федералните прокурори в Германия, съобщи Reuters.

Адвокатите на Усманов заявиха, че след повече от две години и половина разследването не е успяло да докаже основните обвинения срещу него, включително това за пране на пари.

През септември 2022 г. германската полиция, съвместно с данъчните власти, претърси няколко къщи в Южна Германия, за които се твърди, че са собственост на руския бизнесмен. Правоприлагащите органи подозираха Усманов в пране на пари и укриване на данъци. Тогава Der Spiegel писа, че полицията от няколко месеца е следяла множество трансакции, свързани с Алишер Усманов, който е подложен на западни санкции.

Бяха му иззети документи и 30 картини на стойност 5 милиона евро. Усманов отрича да е собственик на картините, както и на яхтата и вилата, където са извършени обиските.

През януари 2024 г. съдът в Хамбург забрани на списание Forbes да разпространява твърдения, че Усманов е „подставено лице“ на Путин и „решава неговите бизнес проблеми“.

На 14 април 2022 г. Германия официално конфискува най-голямата суперяхта в света, която е собственост именно на Усманов, като част от санкциите срещу Москва заради войната в Украйна. Дългата 156 м "Дилбар" се оценява на 600 млн. долара - според Forbes.

На 28 февруари 2022 г. Алишер Усманов беше включен в санкционните списъци на Европейския съюз. Обединеното кралство, Швейцария и Съединените щати също наложиха санкции срещу него. През април бизнесменът се опита да оспори включването си в санкционния списък на ЕС и подаде иск в Европейския съд.

