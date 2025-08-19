Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Задържаха заподозрян за убийството на жената на полицай в Първомай

В "Студентски град" в София е задържан заподозрян на убийството на съпругата на полицай в Първомай. Това съобщи Нова телевизия, позовавайки се на свои източници. По неофициална информация той е  бил познат на семейството. Евентуалният извършител на тежкото криминално деяние се е намирал в общежитие на Техническия университет. До малките часове на нощта там е имало засилено полицейско присъствие. Входът на блока е бил обграден от униформени.

Полицията и прокуратурата работят по различни версии, като основната е опит за обир. От иззетите видеозаписи в района обаче се вижда младеж с качулка. Това навело разследващите на мисълта, че мотивът за убийството може и да е друг. Заподозреният е младеж, имал отношения в дъщерята на семейството, която е студентка в Пловдив.

За убийството

Припомняме, че съпругата на служител на МВР беше открита намушкана в дома си в Първомай в понеделник (18 август). Полицията разследва убийство при вероятен обир. То е извършено през нощта, докато мъжът на жертвата бил дежурен в Районното управление.

Жената е на 44 години и работела като домакин в детската градина.

Тя е наръгана с нож в областта на артерията. Острата кръвозагуба е причинила и смъртта. На страшната гледка се натъкнал тази сутрин синът на жертвата, който е на 18 години.

Виолета Иванова
