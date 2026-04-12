Край, не е премиер - Орбан призна загубата си в Унгария: Петер Мадяр го обяви официално

Досегашният унгарски премиер Виктор Орбан е поздравил по телефона лидера на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр с победата на Мадяр и "Тиса" в проведените днес, 12 април, парламентарни избори в Унгария. Това съобщи самият Мадяр в официалния си профил -
Освен по телефона, Орбан и публично призна загубата, с обещание: "Ще продължим да служим на хората":
⚡️ Orbán has acknowledged his party’s defeat in the elections and said he will continue his political work in opposition— NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2026
“We will continue to serve our country and the Hungarian people,” he said.
Interesting which country this “Putin’s mouse” is planning to serve? https://t.co/ERPjuHuYMH pic.twitter.com/ZDCLdHfBST
В последен изблик, Орбан обяви и, че "никога няма да се предадем":
NOW: Viktor Orbán:— Clash Report (@clashreport) April 12, 2026
We will never give up.
Never, never! pic.twitter.com/oZ9quvicAx
Междувременно, при продължаващото преброяване на резултатите, "Тиса" продължава да увеличава преднината си. При 66,69% преброени гласове, партията на Мадяр печели вече 137 депутатски места, с 4 повече от необходимото за конституционно мнозинство. "Фидес" остава с едва 55 места, а последната партия, която влиза в унгарския парламент, е дяснопопулистката "Нашата родина", с едва 7 депутати. Минути по-късно резултатът вече е при 72,44% преброени гласове - вече 138 депутати за "Тиса" срещу само 54 за "Фидес" (резултатите от унгарската ЦИК ТУК).
Orbán’s video address was booed at a Tisza rally.— NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2026
It now looks like the country’s course could change dramatically: Hungary may become more pro-European, stop blocking EU decisions, and begin supporting new sanctions.
The country could also stop acting as a “Trojan horse” for… https://t.co/fc7pd5n1zJ pic.twitter.com/dn059pK89D
Hungarians are joking about Vance’s “help” to Orbán 😅 https://t.co/6venuv313e pic.twitter.com/WxYP06FttS— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2026
Изборите бяха определяни отдавна за ключови за политическото бъдеще на страната и за най-голямото предизвикателство за управлението на Орбан, който беше на власт в страната от 16 години. Освен за Унгария, тези избори са ключови и за Европейския съюз - защото именно Орбан години наред беше и е пречка пред много важни за бъдещето на ЕС решения, най-вече свързани с това на Украйна да бъде помогнато да издържи срещу армията на руския диктатор Владимир Путин. Орбан изобщо не криеше с действията си, че подкрепя Путинова Русия -
В официалния си профил в социалната мрежа "Х" председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Унгария с думите, че страната е избрала Европа, а Европа вече е избрала Унгария. "Съюзът расте по-силен. Заедно сме по-силни", добавя тя.
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta.
Együtt erősebbek vagyunk.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az…
За изборите за парламент в Унгария тази година са се регистрирали най-голям брой избиратели, а броят на гласувалите по пощата също е достигнал рекордни нива - близо 224 000 души, посочва Унгарската национална избирателна служба. Младите хора, които гласуваха за първи път, се посрещат във всяка избирателна секция със символичен подарък - плетена гривна в националните цветове на Унгария, за да се подчертае значението на тяхното участие в демократичния процес.
