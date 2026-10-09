Кражбата на века: Отмъкнаха вино за 5 млн. евро

Група крадци извършиха това, което може би ще се нарече най-голямата кражба в италианската история: близо 30 000 бутилки вино на стойност около 5 милиона евро бяха откраднати от винарския склад Marchesi Antinori в Тоскана. Antinori, компания със седалище във Флоренция, чиято история датира от 1385 г., съобщи пред Financial Times, че крадци са нахлули в склада ѝ в Кортона през уикенда. Това се е случило точно когато винарната се е готвила да изпрати голяма пратка от някои от най-скъпите си вина до международни клиенти.

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Грабежът

Крадците са деактивирали алармата и камерите за видеонаблюдение, инсталирани вътре и около склада. След това са влезли в помещенията с два камиона и са използвали собствените мотокари на компанията, за да натоварят щайгите с бутилки. Кражбата е била открита в понеделник сутринта, когато служителите са пристигнали за работа, според Corriere della Sera. Смята се, че най-малко седем маскирани мъже са участвали в обира. Изпълнителният директор на компанията, Ренцо Котарела, заяви пред медиите, че това е най-голямата кражба от този вид в италианската история.

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Безпрецедентно

„Кражба от такъв мащаб и стойност със сигурност никога не се е случвала в Италия“, каза той. Той изрази надежда, че властите ще успеят да проследят откраднатото вино. „Два камиона, пълни със стоки, не могат просто да изчезнат безследно. По пътищата на Тоскана има камери. Може би, с малко късмет, ще успеем да възстановим поне част от откраднатите бутилки“, каза Котарела.

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