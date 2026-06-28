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Русия с нов залп срещу Украйна: Ранени и загинали в Запорожие и Донецк (СНИМКИ)

28 юни 2026, 20:41 часа 463 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook - Володимр Зеленски
Русия с нов залп срещу Украйна: Ранени и загинали в Запорожие и Донецк (СНИМКИ)

Украинският град Запорожие е бил ударен от ракетен обстрел от „Град“ и въздушни бомби, насочени към жилищни райони. По първоначална информация вследтвие на руската атака осем души са ранени. Бомба е ударила частен дом, в който са се намирали две деца: момче и тийнейджърка, съобщи украинската национална полиция в Telegram, предаде френският вестник Le Monde. По-късно началникът на военната администрация в Запорожка област Иван Федоров съобщи в средата на следобеда, че има двама загинали при руската атака в Запорожие, а броят на ранените е нараснал до 16 души.

Сред жертвите е 53-годишна жена, а самоличността на втората жертва все още не е известна.

Авиационна бомба по Шевченко

Освен това, руските военни са изстреляли управляема авиационна бомба по Шевченко, добави Иван Федоров в отделна публикация. Две жени на 94 и 68 години и 68-годишен мъж са ранени, съобщи същият източник.

 

Ранени и в Донецк

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Трима души са ранени в Донецка област от руски обстрел, съобщи украинското Министерство на вътрешните работи , предоставяйки снимки, показващи пожари. „През последния ден руски войски са атакували населени места в региона 18 пъти “, добавиха още те.

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Шевченко Донецк руска атака Запорожие война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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