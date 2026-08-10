Тъкмо варял ракия: Спипаха нелегален казан и 214 литра алкохол

Разкриха нелегален казан за варене на ракия и стотици литри алкохол без акцизен банделол, съобщават от ОДМВР-Шумен. На 07.08.2026 г. около 14:10 часа са проведени оперативно-издирвателни мероприятия за противодействие на престъпления с акцизни стоки. Още: Хванаха близо 400 литра алкохол менте в Пазарджишко

Служители на РУ Нови пазар са извършили проверка в имот на ул. „Цар Симеон“ в града, обитаван от 48-годишен мъж. Намерен е казан за варене на ракия, който е работил в момента. Намерени са 214 литра алкохол. Уведомени са служители на агенция „Митници“, които продължават работа по случая. Още: Разследват кражба на пушка, казан за ракия и зимнина