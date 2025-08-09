Кремъл: Някои държави ще положат "титанични усилия" да провалят срещата Тръмп - Путин

Някои държави ще положат "титанични усилия", за да провалят срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин на 15 август. Това заяви специалният пратеник на Путин по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев. Според него някои държави се опитвали да протакат войната, но не назова за кои държави става въпрос.

"Несъмнено редица страни, които имат интерес от продължаването на конфликта, ще положат титанични усилия, за да провалят планираната среща между президента Путин и президента Тръмп", написа Дмитриев в Telegram, като уточни, че под усилия има предвид "провокации и дезинформация".

По-рано Тръмп каза, че Русия и Украйна са близо до сключване на мирно споразумение. Подробностите по сделката все още не са обявени, но те може да включват отстъпването на значителни територии от страна на Украйна – условие, с което много европейски страни не са съгласни. Да не говорим за Украйна, чиято конституция не позволява подобно нещо.

Още: Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

По-рано Кремъл потвърди за предстоящата среща на високо равнище. А вече е обявено и мястото, където тя ще се състои.

Официално: Тръмп обяви кога и къде ще се срещне с Путин