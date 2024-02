Кремъл отхвърли призива на ЕС за международно разследване на смъртта на Навални

Това съобщи на 20 февруари руската държавна информационна агенция "РИА Новости", която е изцяло под контрола на режима на Владимир Путин.

Навални, основният политически опонент на руския диктатор, почина на 16 февруари в наказателна колония в град Харп, Ямало-Ненецки автономен окръг (в близост до Полярния кръг). Той беше осъден по няколко скалъпени наказателни дела в рамките на репресиите на Кремъл срещу инакомислещите. Лидери от цял свят обвиниха Путин за смъртта му.

Още: Христо Грозев: Когато Навални бе отведен в Арктика, бях завладян от ужасно дежавю

Върховният представител на ЕС Жозеп Борел заяви на 19 февруари, че "Русия трябва да позволи провеждането на независимо и прозрачно международно разследване на обстоятелствата на внезапната му (на Навални) смърт". Той също така призова Москва "незабавно и безусловно" да освободи всички останали политически затворници.

Още: "Да не играем по правилата": Навалная с три предложения към ЕС за "Русия на бъдещето" (ВИДЕО)

"Ние изобщо не разглеждаме подобни искания, особено от страна на г-н Борел", заяви Песков на пресконференция, цитиран от "РИА Новости".

Вячеслав Володин, който е председател на руския парламент, по-рано заяви, че Вашингтон и Брюксел били "виновни за смъртта на Навални".

Още: Майката на Навални с лично и сърцераздирателно обръщение към Путин (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Като цяло, вече се трупат твърденията, че Москва може да обвини Запада за директно убийство на Навални, намесвайки и украинските специални служби. Такава теза изказа и пред bTV дъщерята на Борис Немцов - Жана.

Още: Дъщерята на Борис Немцов: И националистите се умориха от Путин, затова той уби Навални

Руското правителство все още отказва да предостави на семейството на Навални достъп до тялото му. Със сигурност близките на опозиционера няма да получат такъв поне още две седмици.

Европейски и американски официални лица заявиха, че обмислят допълнителни санкции срещу Русия заради смъртта на Навални.

Още: Властта в Русия е една и съща от Петър I, Навални нямаше да я пробие: Проф. Румен Кънчев

Междувременно стана ясно, че руското Министерство на вътрешните работи е върнало брата на Алексей Навални - Олег - в списъка на издирваните лица. Това показва базата данни на ведомството, цитирана от NEXTA.

Още: След съвещание в Кремъл: Украинското разузнаване разкри кого ще премахне Москва след Навални

The Russian Interior Ministry has put Alexei #Navalny's brother Oleg back on the wanted list, the agency's database shows. pic.twitter.com/ikCpqNhYda