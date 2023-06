Кремъл отхвърли въпроси за Суровикин, журналист твърди, че заместникът му е уволнен

Снощи The Moscow Times съобщи, цитирайки свои източници, че Суровикин е бил арестуван след бунта на ЧВК "Вагнер" от миналата събота. Засега няма друго потвърждение. Причината за този предполагаем ход на Москва е появилата се информация в "Ню Йорк Таймс", че ген. Суровикин е знаел предварително за щурма на Евгений Пригожин.

ОЩЕ: Чистки в руското военно министерство, генерал Суровикин изчезна след подозрения в съпричастност към бунта на Пригожин

Междувременно Алексей Венедиктов - руски журналист, бивш главен редактор, водещ и съсобственик на "Ехото на Москва", съобщава, че заместникът на Суровикин, генерал-полковник Андрей Юдин, е бил уволнен от редиците на руските въоръжени сили.

Alexei Venediktov, Russian journalist and former editor-in-chief, presenter and co-owner of Echo of Moscow reports that the Deputy of General Surovikin, Colonel General Andrei Yudin, was dismissed from the ranks of the Russian Armed Forces. pic.twitter.com/JKmOE55AFt