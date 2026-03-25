Крили оръжия в България: Бойци на "Хамас" получиха присъди в Германия

Берлински съд осъди днес на между четири и шест години и половина затвор четирима членове на "Хамас" по дело, свързано с набавянето на оръжия за палестинското ислямистко движение. Съдът призна обвиняемите, които са на възраст между 36 и 58 години, за виновни. Те са отговаряли за скривалища за оръжия в няколко европейски страни, сред които България, Полша и Дания.

Четиримата агенти на "Хамас" са създали тайни складове за оръжия, които е трябвало да бъдат използвани за атаки срещу израелски и еврейски обекти в Европа в продължение на дълъг период от време.

В обвинителния акт са изброени възможни мишени, които включват израелското посолство в Берлин, военновъздушната база "Рамщайн" в Германия, района около берлинското летище "Темпелхоф" и други.

Двама от осъдените са родени в Ливан, а другите двама са граждани съответно на Египет и Нидерландия. Те бяха задържани през декември 2023 г. и оттогава бяха в предварителния арест, като отказваха да коментират повдигнатите им обвинения, отбелязва телевизия А Ер Де.

Един от обвиняемите признава, че е посетил скривалище за оръжие в България, но твърди, че случаят е свързан с "частна търговия".

Свидетели от обкръжението на обвиняемите обаче са потвърдили обвиненията на разследващите, че четиримата мъже са търсили места за складове на оръжия в Полша и България. Идеята е била оръжията да бъдат пренесени в Берлин.

Разследващите са успели да открият скривалището в България, като оттам са били иззети няколко огнестрелни оръжия. Скривалището в Полша така и не е било намерено.

Федералната прокуратура и Федералната криминална служба смятат, че до 2019 г. в Дания е имало още един тайник за оръжия на "Хамас". Предполага се, че през 2019 г. един от четиримата обвиняеми е посетил скандинавската страна и е успял да унищожи скривалището. Не е ясно обаче къде са отишли складираните там оръжия.