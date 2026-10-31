Русия удължава забраната за износ на дизелови горива

Русия удължи забраната си за износ на повечето дизелови горива до януари 2027 г. Решението цели да стабилизира вътрешните доставки, като направи изключения за някои износители, предава Bloomberg. Заместник-премиерът Александър Новак заяви, че Русия очаква износа на дизел да нарасне до 2,15 милиона тона през ноември, въпреки украинските удари по рафинериите.

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В петък вицепремиерът заяви, че наред с удължаването на забраната правителството подготвя изключения за определени доставчици. Подобни разрешения бяха въведени през октомври и се предвиждат и за ноември. Русия облекчи ограниченията този месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с руския президент Владимир Путин за връщането на руското дизелово гориво на световните пазари.

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По думите на Новак през ноември страната планира да изнесе около 2,15 млн. тона дизелово гориво спрямо приблизително 510 000 тона през октомври. Украинските атаки срещу руските рафинерии могат да намалят планираните обеми, но спадът няма да бъде значителен, заяви вицепремиерът. Към края на октомври четири танкера с руско дизелово гориво са отплавали от балтийските пристанища, допълни той.

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