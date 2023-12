Кулеба: Ако искат от нас дори можем да поскачаме и потанцуваме, за да влезем в ЕС (ВИДЕО)

Украйна е изпълнила всички изисквания на ЕС за един месец, при положение, че й бяха дадени на разположение четири месеца, и сега чака положителен вот от съюза, каза Кулеба.

Външните министри на страните от ЕС днес ще обсъдят, наред с други неща, изпълнението на изискванията за присъединяване на Украйна.

Ukraine can "jump and dance" if it is necessary for EU accession, Ukrainian Foreign Minister Kuleba said in Brussels.



Ukraine has fulfilled in a month all the conditions for which it was given four months and is now waiting for a positive vote from the European Union, Dmytro… pic.twitter.com/tHcHt57Fcf