Гърция оценява рисковете след материала на Financial Times: Ще помогне ли на България?

Атина оценява последиците от ескалиращия конфликт в Близкия изток и доклади на Financial Times относно потенциални ирански атаки срещу цели в Европа, предаде Kathimerini. Министерството на националната отбрана и военният щаб анализират възможните развития, които биха могли да възникнат през следващия период. Източници от Министерството на отбраната съобщиха, че ако България отново поиска гръцка помощ за покриване на въздушното си пространство, Правителственият съвет по външни работи и отбрана, известен като KYSEA, ще се свика, за да обсъди ново разполагане на ракети „Пейтриът“ в Северна Гърция.

Припомняме, че в материала на Financial Times се казва още, че миналия месец иранската армия е обмисляла атаки по американски съоръжения в страни от Югоизточна Европа, като България, която позволи на американски самолети-танкери да използват авиобазата Безмер. ОЩЕ: След статията на Financial Times: България е питала Великобритания за намеренията на Иран

"Пейтриът" може да отиде на Крит

Гръцките власти обмислят допълнителни отбранителни мерки на фона на опасения от евентуални ирански удари срещу цели в Европа, включително план за преместване на батарея за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ от Карпатос на остров Крит, за да се засили защитата на военноморската база Суда.

Гръцки представители смятат възможността самата Гърция да бъде мишена за много малко вероятна поради отдалечеността на страната от Иран и слоевете противовъздушна отбрана, осигурени от трети държави и американски военни средства, действащи в региона. Въпреки това властите проучват сценарии, които биха могли да изискват допълнително укрепване на националната отбрана.

Според правителствени оценки, удар по цел в Гърция би бил труден. Въпреки това, представители на властите казват, че възможността не може да бъде напълно изключена, особено защото някои райони на страната се намират в екстремния оперативен обхват на иранските ракети и дронове. Всяка подобна атака би трябвало да преодолее и множество слоеве от системи за противовъздушна отбрана, управлявани от държави по потенциален маршрут на полета, както и възможностите за наблюдение, поддържани от американските сили, разположени в по-широкия регион.

Длъжностни лица отбелязват, че настоящото планиране се основава на сценарии, разгледани от военните щабове през февруари и март, в началото на конфликта, и че оттогава не са настъпили съществени промени в арсенала на Иран. ОЩЕ: Иран ще атакува военни цели в Европа, ако Тръмп ескалира войната: FT