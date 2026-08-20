"Военният министър ще яде бой": Трифонов обвини в лъжа държавата за опасността от Иран

Аз искам да се успокоя и искам да повярвам на българските държавни мъже, а не на иранския външен министър и на „Файненшъл таймс“. Много искам. Но нямам желание. Просто защото знам, че едните лъжат със сигурност. За другите не съм сигурен.

Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов, коментирайки потенциалната опасност от Иран за авиобаза "Безмер".

"Добре бе, кой трябва да каже, че присъствието на американски военни самолети у нас, на базата в Безмер, е опасно за нашата страна? Днес във „Файненшъл таймс“, това е един от най-авторитетните вестници в света, излезе информация, че Югоизточна Европа и конкретно България са застрашени от ирански военни удари заради продължаващата война между Съединените щати и Иран. Нали разбирате, че става въпрос за сериозна информация, в много сериозна медия, а не за клюки в жълт вестник. След като „Файненшъл таймс“ публикува подобна информация, значи заплахата е сериозна и не е някакъв майтап", категоричен е той.

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"Като лъжете, поне се координирайте"

"Обаче вижте какво казват тези, дето докараха самолетите. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че няма никаква заплаха за националната сигурност. Той питал военното разузнаване и те му казали, че няма проблем. Само ще ви припомня, че същото това военно разузнаване, два дни преди началото на войната в Украйна, каза, че няма никаква вероятност да има война в Украйна. Това беше официална информация. И така вече четири години няма война в Украйна според българското военно разузнаване. Та същите тези казали на Димитър Стоянов, че няма проблем, и той се успокоил. И иска да ни успокои и нас. Що не си облече фланелката „Кинтекс“, да отиде до Ямбол, да се изправи пред хората в Ямбол и да ги убеди, че няма никакъв проблем и всичко е наред? Аз ще ви кажа защо няма да отиде - защото не му стиска и защото ще яде бой", продължи Трифонов.

По думите му успокоение се е опитал да внесе и министърът на вътрешните работи Демерджиев.

"Каза, че по отношение на иранската заплаха под ръководството на министър-председателя сме взели всички мерки, дори за по-висока заплаха от докладваната. Оп. Чакай сега… Чакай малко. Нали министър-председателят говореше, че няма никаква заплаха, а военният министър нали каза, че службите са докладвали, че няма проблем? Добре, като лъжете, поне се координирайте! Значи от едната страна стоят Иран чрез техния външен министър, с предупрежденията, които отправи директно към България, и „Файненшъл таймс“ с днешната публикация, а от другата страна стоят военният министър Димитър Стоянов, вътрешният министър Демерджиев и министър-председателят Румен Радев, който днес удобно се ската по този въпрос. Да не говорим, че тия тримата говорят приказки от типа „хвани единия, удари другия“", коментира Трифонов.

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"Виж сега, аз искам да се успокоя и искам да повярвам на българските държавни мъже, а не на иранския външен министър и на „Файненшъл таймс“. Много искам. Но нямам желание. Просто защото знам, че едните лъжат със сигурност. За другите не съм сигурен. Дано нищо да не ни се случи. Искрено желая на вас, на вашите семейства и на хората, които обичате, да бъдете живи и здрави и да не ви заплашва нищо. Но понеже не зависи от мен, не ми остава нищо друго, освен да казвам истината и това, което мисля", завърши той.