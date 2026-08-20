Цената на петрола върви нагоре в пета поредна сесия: Нов играч влияе - ОАЕ

Цените на петрола се повишават в азиатската търговия днес, 20 август, за пета поредна сесия. Това се случва на фона на опасенията, че продължаващият застой във войната между САЩ и Израел срещу Иран ще задълбочи нарушените доставки от Близкия изток и ще доведе до допълнително свиване на световните запаси. Фючърсите с доставка през октомври на суровия петрол сорт "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха до 91,81 долара за барел към 09:15 ч. българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол WTI с доставка през септември, чийто контракт изтича по-късно днес, стигнаха 86 долара за барел, показват данните на CNBC в реално време.

По-активно търгуваният октомврийски контракт се повиши до 89,91 долара за барел, предава агенция Reuters, цитирана от БТА.

И двата петролни сорта поскъпват за пета поредна сесия, след като вчера приключиха търговията на най-високите си равнища от 24 юли.

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„Цените на петрола останаха високи, тъй като пазарът получава подкрепа от спорадичните атаки в Близкия изток, но му липсва нов импулс при отсъствието на значителна ескалация“, заяви Хироюки Кикукава, главен стратег в Nissan Securities Investment.

„Пазарът вероятно ще запази постепенната си възходяща тенденция предвид несигурността около мирните преговори и напрежението, в което са въвлечени Обединените арабски емирства, Оман и Иран“, добави той.

ОАЕ играят роля - преустановиха всички финансови трансакции с Иран

Допълнително напрежение внесе решението на Обединените арабски емирства (ОАЕ) да преустановят до второ нареждане всички финансови и икономически трансакции с Иран.

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Ходът отново насочи вниманието на петролните пазари към отношенията между Техеран и един от големите производители на суров петрол в Персийския залив.

Отворен ли е Ормузкият проток?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди дни, че в момента не се водят преговори с Иран и че Ормузкият проток е отворен. Иран, от своя страна, твърди, че ключовият воден път остава затворен.

Корабният трафик през Ормузкия проток вчера остана без съществена промяна спрямо предходния ден, докато преговорите за прекратяване на войната остават в задънена улица, сочат последните данни за корабоплаването.

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Преди началото на войната на 28 февруари през протока преминаваха количества петрол, равняващи се на около една пета от световното потребление. Сегашните обеми остават значително под равнищата отпреди конфликта.

Запасите в САЩ

Войната се отразява и върху доставките на рафинирани петролни продукти и води до намаляване на запасите, тъй като рафинериите разполагат с по-малки количества суров петрол.

Запасите от дестилати в САЩ, включително дизелово гориво и мазут, са намалели миналата седмица за трета поредна седмица, съобщи вчера американската Агенция за енергийна информация.

Запасите от суров петрол обаче са нараснали с 4,4 млн. барела през седмицата до 14 август. Пазарните очаквания бяха за понижение с около 600 000 барела.

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