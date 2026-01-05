Латвия разследва пореден случай на скъсан от кораб кабел в Балтийско море

Подводен телекомуникационен кабел беше повреден от кораб в Балтийско море в петък. Снощи латвийски следователи се качиха на борда на плавателния съд във връзка с инцидента, съобщи държавната полиция на страната в изявление. Регионът на Балтийско море е в повишена тревога след поредица от прекъсвания на електрозахранващи кабели, телекомуникационни връзки и газопроводи, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., а военният алианс НАТО засили присъствието си с фрегати, самолети и военноморски дронове.

Още: Български кораб е задържан в Швеция по подозрения за саботаж на кабел в Балтийско море

Националният център за управление на кризи на Литва заяви, че кабелът минава от Швянтойи в Литва до Лиепая в Латвия – два крайбрежни града, разположени на около 65 км един от друг, и че не е ясно веднага какво е причинило инцидента. „Към този момент нито плавателният съд, нито екипажът му са задържани, те сътрудничат на полицията и продължава активната работа по изясняване на обстоятелствата“, съобщи латвийската полиция по радиото X.

Още: В Балтийско море: Повреден руски кабел от 2 седмици, чак сега почна ремонт

Латвийският премиер Евика Силина заяви, че щетите са нанесени близо до Лиепая. „Инцидентът не е засегнал латвийските потребители на комуникации“, написа тя в X.

Още: Пак сигнал за повреда на кабел в Балтийско море

Последният инцидент бе оповестен публично пет дни след като финландската полиция задържа товарен кораб на път от Русия за Израел по подозрение в саботаж на подводен телекомуникационен кабел, преминаващ от Хелзинки през Финския залив до Естония.