Литовският президент пристигна в Киев с обещание за бронетранспортьори

Той ще обсъди със Зеленски дневния ред на предстоящата среща на върха на НАТО във Вилнюс, членството на Украйна в Европейския съюз, както и помощта на Литва и ЕС за страната, нападната от Русия.

31 държави членки на НАТО ще се срещнат във Вилнюс през юли, за да обсъдят редица въпроси, включително потенциални гаранции за сигурността на Украйна, влизането на Швеция в Алианса и евентуалния наследник на генералния секретар Йенс Столтенберг.

Междувременно Литва ще прехвърли на Украйна 10 бронетранспортьора М113 и боеприпаси, съобщи министърът на отбраната на страната Арвидас Анушаускас.

Литва се е сдобила и с две пускови установки за системата за противовъздушна отбрана NASAMS и скоро ще ги прехвърли на Украйна, съобщи Науседа на 28 юни.

