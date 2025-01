Литовските граничари откриха подземен тунел за контрабанда от Беларус (СНИМКИ)

Служители от литовската Държавна служба за гранична охрана (VSAT) са открили 25-метров подземен тунел на границата с Беларус, който може да е бил използван за контрабанда. Той е бил намерен близо до село Пашалцис, потвърждава пред местната медия LRT.lt Гиедриус Мишутис от граничната служба. Той обаче не предоставя повече детайли. „Тъй като е образувано досъдебно производство, съгласуваме всички подробности с прокуратурата. Скоро ще публикуваме доклад с всички подробности“, казва служителят.

Изданието публикува снимки и карта, показваща предполагаемото местоположение на тунела:

