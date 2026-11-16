Учените предполагат, че тъмната енергия може да се е променила преди милиарди години

Тъмната енергия може да е променила свойствата си отдавна. Международен екип от физици е намерил обяснение, което предполага, че ефективната ѝ плътност може да се е променила от отрицателна към положителна преди приблизително 9,5 милиарда години.

Откритието на учените за тъмната материя

Изследователи предложиха ново обяснение за възможната еволюция на тъмната енергия - мистериозният компонент, свързан с ускореното разширяване на Вселената. Според техния модел, ефективната ѝ плътност може да се е променила от отрицателна към положителна преди приблизително 9,5 милиарда години. Този сценарий все още не е потвърден чрез астрономически наблюдения.

Международен екип, ръководен от професор Йозгюр Акарс от Истанбулския технически университет, изследва необичайно математическо решение на телепаралелната теория на гравитацията, f(T). За разлика от общата теория на относителността на Айнщайн, която описва гравитацията чрез изкривяване на пространство-времето, този подход използва концепцията за торзия.

Преди това учените се фокусираха върху версии на теорията, в които плътността на тъмната енергия винаги е положителна. Акарсу и колегите му решиха да тестват различна линия от математически решения. Изчисленията показаха, че при едно и също текущо количество материя са възможни две различни истории на Вселената. Едната съответства на стандартния космологичен модел, докато другата приема отрицателна ефективна плътност на тъмната енергия в далечното минало.

В този сценарий, преди приблизително 9,5 милиарда години, когато червеното отместване е било около 1,5, плътността е достигнала нула и след това е станала положителна. За да постигнат този резултат, изследователите не са се нуждаели от допълнителен свободен параметър: моделът използва същите шест космологични параметъра като стандартния ΛCDM модел. В същото време отклоненията от общата теория на относителността, предсказани от модела, са потиснати в среди с висока плътност, което му позволява да бъде съвместим с прецизните измервания на гравитацията в Слънчевата система.

Новото обяснение привлича вниманието в светлината на резултатите от проекта DESI, който създава мащабна триизмерна карта на Космоса. Данните от първите три години на наблюдения, публикувани през март 2025 г., също намекват, че тъмната енергия може да се променя с течение на времето. Статистическата сигурност обаче все още не е достатъчна, за да се счита това за откритие.

Пълният набор от данни DESI включва повече от 47 милиона галактики и квазари и ще помогне за тестването на тези прогнози.

Работата на екипа на Акарс беше представена за първи път преди публикуването на резултатите от DESI. Сега изследователите трябва да тестват модела, използвайки пълен набор от наблюдения. Важните тестове ще включват измервания на растежа на галактики и големи космически структури, огъването на светлината от гравитацията и промените в скоростта на разширяване на Вселената. Досега не са потвърдени нито обръщане на тъмната енергия, нито евентуално отслабване на космическото ускорение.

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