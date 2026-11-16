Насред шпионския скандал: Тръмп прави Nvidia "национален шампион" в изкуствения интелект, бута я за още поръчки в чужбина

Nvidia ще бъде една от десетките фирми, определени като „национални шампиони“ в областта на изкуствения интелект. Това е част от усилията на администрацията на Тръмп да подпомогне фирмите за AI да спечелят поръчки в чужбина, заявяват източници на The Wall Street Journal, запознати с плановете. Обявлението, което се очаква през следващата седмица, показва, че администрацията продължава с пълна сила да реализира своята технологична стратегия въпреки сътресенията около Nvidia.

Инициативата за „национални лидери“ е част от усилията да се накарат чуждестранни компании и държави да предпочетат американските технологии за изкуствен интелект пред китайските конкуренти.

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С обозначението „национален шампион/лидер“ компаниите могат да получат ускорено одобрение за лицензи за износ на чипове и други технологии, държавна подкрепа за дейността си в чужбина и достъп до федерално финансиране, става ясно от уебсайта на Министерството на търговията, посветен на програмата. Тя беше първоначално обявена преди около година, но „националните шампиони“ все още не бяха назовани.

Кои са другите компании?

Сред компаниите, които ще бъдат обявени за „национални лидери“, са Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI и Anthropic, казват източници на WSJ. Целта на програмата е да се обединят американските чипове, модели и други продукти за изкуствен интелект, така че клиентите в други страни да могат лесно да ги закупят като пакет.

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Разкритието, че бившият главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг (на заглавната снимка) е имал връзка с жена, за която се подозира, че е източник на китайското разузнаване и е работила за компания за центрове за данни със седалище в Сингапур, предизвика нови призиви от страна на „ястребите“ в правителството на САЩ да се даде приоритет на националната сигурност пред пазарния дял, включително чрез затягане на контрола върху износа на чипове.

Снимка: Getty Images

Чиповете на Nvidia захранват най-модерните модели за изкуствен интелект и са сред най-ценните стоки в света. Президентът Тръмп многократно е хвалил Хуанг за това, че е създал местен лидер, който стои в основата на бум в областта на изкуствения интелект.

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Очаква се министърът на търговията Хауърд Лутник да обяви плана, споделят източниците. Лутник е под натиск заради неспособността на неговото ведомство да се справи с пропуските, които позволяват на китайски компании да получат достъп до високотехнологични чипове на Nvidia. Министърът не е искал да разгневи Китай по време на търговските преговори, съобщи преди това WSJ.

Очаква се Лутник да придружи Тръмп по време на посещението му в Китай тази седмица. Междувременно неговата агенция се готви да въведе нови правила, ограничаващи отклоняването на чипове към Китай.

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Администрацията на Тръмп се фокусира върху износа на технологии за изкуствен интелект по целия свят, за да изпревари Китай - още от миналото лято, когато обяви тази концепция като стълб на своята технологична стратегия.

Изкуственият интелект е най-новата технологична сфера, в която САЩ и Китай се състезават за глобално господство. Китайски компании като Huawei Technologies се разшириха агресивно в чужбина, навлизайки на пазари като Европа и Латинска Америка, в стремежа си да доминират в глобалната 5G екосистема.

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