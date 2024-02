Литва: При руска агресия НАТО първо ще неутрализира Калининград

"След като Швеция беше интегрирана в Алианса, Балтийско море стана вътрешно море на НАТО. Ако Русия се осмели да предизвика НАТО, Калининград ще бъде "неутрализиран" първи", пише Линкявичюс.

Посланикът също така отбелязва, че "предишните неверни твърдения на Русия, че е обкръжена от НАТО, сега се превръщат в реалност".

Припомняме, че Финландия и Швеция подадоха молби за присъединяване към НАТО след като Русия нахлу в Украйна. Кандидатурата на Финландия бе одобрена, а вчера най-после и унгарският парламент одобри влизането на Швеция в НАТО.

